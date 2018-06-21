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中央社

苗栗藝文 貓裏表演藝術節7月開跑

中央社2018/06/21 19:18
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣文化觀光局舉辦「2018貓裏表演藝術節」系列活動，7月6日起舉辦4場免費戶外音樂會，並規劃9團隊、13場次售票藝文演出，邀請民眾參與，共同提升在地藝文風氣。

縣府文化觀光局獲文化部補助經費持續辦理「藝文場館營運升級計畫」，推出貓裏表演藝術節系列活動，分別在文觀局中正堂及苗北藝文中心演藝廳舉行，演出型態有音樂、舞蹈及黑盒子劇場等，演出團隊均為國內及縣內高水準優質表演團隊。

文觀局今天在中正堂舉辦宣傳記者會，邀請聯合民族管弦樂團演奏台灣民謠「六月茉莉」、客家歌謠「撐船調」，以及傳源文化藝術團演出「思鄉」原住民舞蹈，為活動暖身。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府積極扶植在地優質藝文團隊，除了替藝文工作者尋覓、搭建「舞台」，也希望推展藝文下鄉，巡迴各鄉鎮，讓民眾能近距離欣賞高水準藝文演出，藉由音樂、戲劇、舞蹈等多元藝術文化，帶動人文風氣、提升生活品質。

文觀局長林彥甫說，貓裏表演藝術節自7月6日起有4場戶外涼風音樂會，每週五晚間在中正堂廣場舉行，免費入場。

另外，7月7日起，陸續有惠風舞蹈工作室、新樂舞舞團、傳源文化藝術團、鞋子兒童實驗劇團、聯合民族管弦樂團、姍姍舞藝坊、台北打擊樂團、EX-亞洲劇團、苗栗縣管樂團共13場次演出，為鼓勵「使用者付費」，採售票進場，活動相關訊息可上縣府文化觀光局網站查詢。（編輯：梁君棣）1070621

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