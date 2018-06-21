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三大法人賣超78億元 外資連5賣為5月以來最長 台

鉅亨網2018/06/21 19:23
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台股今 (21) 日盤勢遇到當沖賣壓壓抑，終場僅小漲 13.63 點，以 10941.07 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 90.69 億元，外資自營商買超 0.01 億元，投信買超 2.49 億元，自營商自行賣超 1.12 億元，自營商避險買超 10.95 億元，合計三大法人賣超 78.36 億元。外資連 5 賣為 5 月以來最長，也大砍台指期多單，下探 3 萬口。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資減碼多單 3891 口，淨部位多單降到 31277 口；投信回補空單 226 口，淨部位空單來到 26045 口；自營商回補空單 775 口，淨部位空單來到 4979 口，合計三大法人減碼多單 2890 口，淨部位多單僅剩 253 口。

外資今日賣超電子權值股有增加趨勢，其中昨天才宣布取得 VIZIO 股權的群創及鴻海，今天高居外資賣超首位及第 10 名，另外台積電也遭外資連 5 賣，為 6 月以來最長，反倒是股王大立光重新獲得外資買超。

至於聯電、友達、旺宏、仁寶、光寶科、錸德、緯創、華通、健鼎、中華電、力成、京元電子、廣達、和碩等，外資賣超也均超過 2000 張。

外資對於金融股賣超也重新加大，包括玉山金、兆豐金、中信金、永豐金、第一金、華南金、台新金、合庫金、開發金、國票金等，均遭外資賣超。僅國泰金、新光金、元大金獲外資買超。

ETF 部分，外資則是重新賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資卻是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名鼎元，買超張數 6229 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超張數 6174 張，第 3 名光磊，買超 5170 張，第 4 國泰金，買超 4622 張，第 5 名英業達，買超 4524 張。

外資集中市場賣超第 1 名為群創，賣超張數 32313 張，第 2 名玉山金，賣超 26810 張，第 3 名台積電，賣超 17723 張，第 4 名聯電，賣超 16746 張，第 5 名中信金，賣超 10869 張。

法人表示，外資今日持續賣超電金權值股，同時也是連續 5 天賣超台股，是今年月以來第 2 度連 5 天賣超，顯示美國升息對於吸引資金回流的力道確實不小，不過外資雖然將資金抽離，但並非不理性的狂砍股價，也沒有太過壓低指數，因此預料指數雖然遭遇賣壓，但沒有太偏空，鴻海明日將舉行股東會，郭董的談話將影響明日鴻海走勢。

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關鍵字三大法人鴻海群創股東會金融外資賣超台指期多單headline
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