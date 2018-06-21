三大法人賣超78億元 外資連5賣為5月以來最長 台

台股今 (21) 日盤勢遇到當沖賣壓壓抑，終場僅小漲 13.63 點，以 10941.07 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 90.69 億元，外資自營商買超 0.01 億元，投信買超 2.49 億元，自營商自行賣超 1.12 億元，自營商避險買超 10.95 億元，合計三大法人賣超 78.36 億元。外資連 5 賣為 5 月以來最長，也大砍台指期多單，下探 3 萬口。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資減碼多單 3891 口，淨部位多單降到 31277 口；投信回補空單 226 口，淨部位空單來到 26045 口；自營商回補空單 775 口，淨部位空單來到 4979 口，合計三大法人減碼多單 2890 口，淨部位多單僅剩 253 口。