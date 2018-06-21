BTS、Wanna One入圍「2018 SOBA」

「SOBA本賞」、「SOBA人氣賞（男女部）」和「SOBA嘻哈藝人獎」的在線投票已開始，入圍名單是根據去年9月至今年5月末在韓國發行的唱片、音源為基準，加上點擊率、歌曲下載次數和每個星期的排行累積分數而定。《2018 SOBA》將會根據Soribada站的音樂數據、在線和手機投票、專業評審委員會審核、主辦方審核等決定最終獲獎名單。

南韓音樂平台「Soribada」將於8月30日在首爾舉辦第二屆《SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS》，線上投票於昨（20）日開始，EXO、防彈少年團（BTS）、Wanna One、Twice、Red Velvet、AOA、Mamamoo、Monsta X、Momoland皆已入圍本賞候補名單。



▲EXO（左起）Wanna One、BTS皆入圍本賞候補名單。（圖／Soribada , 2018.6.21）

EXO、防彈少年團、Wanna One、Twice、Red Velvet、AOA、Mamamoo、Monsta X、Momoland等藝人都入圍了「SOBA本賞」的候選名單，還有約50名藝人入圍「SOBA人氣獎（男女部）」，和50名嘻哈音樂家入圍「SOBA嘻哈藝人獎」。此外，該典禮將於8月30日在奧林匹克體操競技場舉行。



▲本典禮也有不少藝人入圍。（圖／Soribada , 2018.6.21）