今日人物》影／邱素鳳台灣醫療機構第一位證照心理師

衛福部彰化醫院精神醫學部心理師及職能治療師每週帶領病友演出心理劇，讓病友透過戲劇宣洩情緒，學習同理心，提升覺察度，治療自己，發展心理劇至今已經10年，去年獲得SNQ國家品質標章的認證，並到院外進行心理劇輔導，今年接軌國際，心理師邱素鳳報考美國心理劇導演，取得證照，成為台灣醫療機構第一位具此證照的心理師。邱素鳳表示，她很喜歡心理劇的治療方法，希望精進自己給病友更好的治療。



▲彰化醫院精神醫學部心理師邱素鳳喜歡心理劇的治療方法，考取美國心理劇導演，取得證照，成為台灣醫療機構第一位具此證照的心理師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

彰醫精神醫學部有75床日間病床、50床急性病床，是彰化縣最大的精神科醫療院所，除了藥物治療之外，也辦理各種復健團體及心理治療課程，其中，每週演出一次的心理劇已成為精神醫學部最大的「特色」，時間一到，病友們抱著期待進入韻律教室，藉由行動方法暖身後，爭取主角及演出的機會，由心理師及職能治療師從旁協助。



▲彰化醫院精神醫學部心理師邱素鳳喜歡心理劇的治療方法，考取美國心理劇導演，取得證照，成為台灣醫療機構第一位具此證照的心理師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

心理師邱素鳳表示，心理劇療法由彰醫精神醫學部部長梁孫源及逢甲大學教授、台灣心理劇學會前理事長鄒繼礎督導，一晃眼已經10年了，去年通過SNQ認證，也陸續到院外進行心理劇治療，包括到監獄、看守所、少輔院，輔導毒癮人口演出心理劇進行毒癮戒治、情緒治療，讓他們從心理劇中演出毒品的危害，親人、朋友痛心的心境，自己沈淪的過程，讓毒癮者不只站在自己的角度，還能同理心地站在親友的角度看事情，也從中宣洩內心的不安及徬徨。



▲彰化醫院精神醫學部心理師邱素鳳喜歡心理劇的治療方法，考取美國心理劇導演，取得證照，成為台灣醫療機構第一位具此證照的心理師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

邱素鳳說，他們還利用心理劇支援衛生局治療社區民眾在生活、婚姻方面的困頓，幫助民眾跨過心理卡住的關卡；也用心理劇治療亞斯柏格症患者，讓患者願意從不同角度看事情，拓展視野；現在也開始運用在過動症小孩，改善情緒控管、注意力不足、人際關係等問題，國小一年級至三年級過動症小孩都可向彰化醫院精神科報名。



▲彰化醫院精神醫學部心理師邱素鳳喜歡心理劇的治療方法，考取美國心理劇導演，取得證照，成為台灣醫療機構第一位具此證照的心理師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

邱素鳳指出，他們認為彰化醫院的心理劇必須進一步與國際接軌，於是由她先報考美國心理劇導演，6月初美國考官到台灣進行實務考照，她和嘉義大學教授施玉麗在中區考場獲得通過，台灣至今共有37人取得此證照，她將據此申請準訓練師證照，3年後再考心理劇訓練師，希望台灣的心理劇發展能和國際同步，嘉惠更多的精神病患，並擴及其他領域的輔導。



▲彰化醫院精神醫學部心理師邱素鳳喜歡心理劇的治療方法，考取美國心理劇導演，取得證照，成為台灣醫療機構第一位具此證照的心理師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

彰化醫院精神醫學部部長梁孫源表示，心理劇是一種團體治療，從暖身、演出、分享的過程，讓主角對自身所處的情境、社會脈絡及自己的角色、他人的內心世界有更多的察覺，在彰化醫院實施的成果非常好，幫助了很多精神病友找回自我。