原則性開放日租套房 賀陳旦：納稅是底線

（中央社記者陳葦庭台北21日電）日本推出民泊法後，多數違法民宿遭平台下架，台灣也掀起討論，交通部長賀陳旦今天接受媒體訪問時表示，不排除原則性開放，但納稅是最起碼的底線。

日本民泊法已在6月15日上路，而國外訂房網站Airbnb日前也將所有違法民宿下架，而同樣面臨違法日租套房問題的台灣，近來也掀起討論，觀光局和旅宿業者日前也在台北車站召開記者會，宣示打擊非法旅宿的決心，同時呼籲平台業者將非法旅宿下架。

交通部長賀陳旦今天表示，電商平台是未來發展的趨勢，目前法律的調整還趕不上趨勢的變化，業者不能只期望靠法律來讓各方各就各位，也該思考該怎麼迎戰數位時代的來臨，而他也說，觀光局不斷強調會「加強取締」只是標準答案，但並無法解決問題。