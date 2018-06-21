疑路況不熟 男子開車撞牌樓造成4死

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣芳苑鄉台17線今天凌晨發生車禍，一輛白色小轎車撞上廟宇牌樓，2人被甩出車外，當場死亡，車體也變形起火，消防人員到場後將火勢撲滅，在車上找到2具焦屍，共4人死亡。

警方指出，車主詹姓男子供稱，車子是他的兒子在開，轎車駕駛應該是他的兒子，另外3名死者應該是駕駛的友人。

彰化縣芳苑鄉台17線王功福海宮附近凌晨發生車禍，一輛白色轎車行經台17線芳苑路段時，駕駛疑似對路況不熟，高速撞上福海宮的牌樓，強大的撞擊力道導致2名女子被拋出車外，轎車車體也變形，起火燃燒，消防局人員獲報前往灌救，被拋出的2名女子頭部有外傷，已無生命跡象，另將火勢撲滅後才發現車上有2具焦屍。