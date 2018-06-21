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中央社

疑路況不熟 男子開車撞牌樓造成4死

中央社2018/06/21 19:28
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣芳苑鄉台17線今天凌晨發生車禍，一輛白色小轎車撞上廟宇牌樓，2人被甩出車外，當場死亡，車體也變形起火，消防人員到場後將火勢撲滅，在車上找到2具焦屍，共4人死亡。

警方指出，車主詹姓男子供稱，車子是他的兒子在開，轎車駕駛應該是他的兒子，另外3名死者應該是駕駛的友人。

彰化縣芳苑鄉台17線王功福海宮附近凌晨發生車禍，一輛白色轎車行經台17線芳苑路段時，駕駛疑似對路況不熟，高速撞上福海宮的牌樓，強大的撞擊力道導致2名女子被拋出車外，轎車車體也變形，起火燃燒，消防局人員獲報前往灌救，被拋出的2名女子頭部有外傷，已無生命跡象，另將火勢撲滅後才發現車上有2具焦屍。

芳苑分局獲報後根據車牌號碼，查出轎車車主是一名詹姓男子，通知詹姓男子到案，詹姓男子指出，車子平常是22歲的兒子在使用，但兒子一個人在芳苑租屋，已經很久沒回家，他也不太清楚兒子使用車子的狀況。

警方查出轎車駕駛的資料後，找到死者的朋友，死者友人供稱，詹男昨晚曾跟他視訊詢問要不要一起出去玩，不過他沒有答應，他還在畫面中看到其他3個人，沒想到接到警方通知說自己的朋友可能已經發生車禍。（編輯：施燕飛）1070621

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