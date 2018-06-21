嚴長壽當競總主委？侯友宜：好主意

國民黨新北市長參選人侯友宜今（21）日前往新北市黨部，拍攝形象照並錄製問候的影像；針對文大宿舍的爭議，侯友宜表示，「現在選舉到了，什麼理由都有！」也希望台北市政府都發局「趕快做決定、不要拖」。

侯友宜重申，他已經講得非常的清楚，21年來都合法，相關單位也都到現場會勘，也發公文可以合法使用，文大呈報教育部也都沒問題；「現在選舉到了，什麼理由都有，」這段期間包括選辦、他本人及律師都逐一的回應，如果大家還要了解小細節，會請選辦說明。

侯友宜也對台北市政府都發局喊話，經過這麼多年都解釋合法，選舉到了要改變，雖不清楚真正的原因，但希望「趕快做決定、不要拖」，讓學生的權利，起碼在暑假前可以做妥適處理；至於教育部有關文大的宿舍「一下有補助、一下沒補助」，連他也搞不懂，希望文大和教育部說清楚，不要變來變去。