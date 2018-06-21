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嚴長壽當競總主委？侯友宜：好主意

記者陳志仁／新北報導2018/06/21 19:57
▲侯友宜強調，選舉還是要回歸「到底能為市民做什麼，未來能帶來什麼樣的希望城市」，這才是他要做的事情。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜強調，選舉還是要回歸「到底能為市民做什麼，未來能帶來什麼樣的希望城市」，這才是他要做的事情。（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（21）日前往新北市黨部，拍攝形象照並錄製問候的影像；針對文大宿舍的爭議，侯友宜表示，「現在選舉到了，什麼理由都有！」也希望台北市政府都發局「趕快做決定、不要拖」。

侯友宜重申，他已經講得非常的清楚，21年來都合法，相關單位也都到現場會勘，也發公文可以合法使用，文大呈報教育部也都沒問題；「現在選舉到了，什麼理由都有，」這段期間包括選辦、他本人及律師都逐一的回應，如果大家還要了解小細節，會請選辦說明。

侯友宜也對台北市政府都發局喊話，經過這麼多年都解釋合法，選舉到了要改變，雖不清楚真正的原因，但希望「趕快做決定、不要拖」，讓學生的權利，起碼在暑假前可以做妥適處理；至於教育部有關文大的宿舍「一下有補助、一下沒補助」，連他也搞不懂，希望文大和教育部說清楚，不要變來變去。

前立委林鴻池首肯擔任競選的總幹事，侯友宜認為，林鴻池是非常敦厚、實在做事的人，且對板橋、新北有深厚的感情，因此特別拜託他出來一起並肩作戰；至於是否找嚴長壽當主委？侯友宜回應，「好主意！」主委不一定需要是政治人物，只要和這塊土地有連結、為台灣做事，都會邀請來並肩作戰。 

外界比喻這場選舉是「布鞋和皮鞋之戰」？侯友宜強調，他自己出身基層，擔任公務員每天也都在基層走動，要瞭解基層心聲、為其解決痛苦，和許多常年選舉的政治人物出身確實不一樣；至於選舉過程碰上烏賊戰，他心裡也有準備，但是他不太會選舉，有時候回應比較「憨慢」，希望大家體諒，但絕對會認真做事情。

關鍵字侯友宜文大宿舍林鴻池嚴長壽
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