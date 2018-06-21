影／員榮醫療救命兵團成軍　將進駐消防隊協勤搶救病患

受到極端氣候的影響，近年來，國內重大天災與傷亡事件頻傳，彰化縣消防局與員榮醫療體系聯合舉辦「緊急救護訓練助教班」，共34位的學員進行為期5天的嚴格救災、救護與搶救人命訓練，21日進行成效驗證，彰化縣消防局長李永福說，這支「救命兵團」將成為搶救大量傷病患生力軍。

面對國內常發生風災雨害、大地震，以及重大火警、車禍頻傳，都會浮現有大量傷病患需要緊急救治的危機，彰化縣消防局聯合南彰化的員榮醫療體系，不畏夏天高溫與滾燙柏油路面，舉辦「緊急救護訓練助教班」，參與的護理師和消防救難人員，以嚴重「車禍」意外以及重大災變為情境，進行搶救大量傷病患的實兵演練。



▲彰化縣消防局與員榮醫療體系聯合舉辦「緊急救護訓練助教班」，學員進行嚴格救災、救護與搶救人命訓練的成果驗收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

李永福表示，5天內參加的學員必須學習緊急救護單項技術、緊急救護裝備器材操作等技能，想定情境的演練包括車禍意外現場處置、創傷固定包紮、中風、心肌梗塞、休克、溺水、高處墬落等等多項急救狀況。



▲彰化縣消防局與員榮醫療體系聯合舉辦「緊急救護訓練助教班」，學員進行嚴格救災、救護與搶救人命訓練的成果驗收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

指導教官伍福生更假設在通往地下室的斜坡上，發生嚴重創傷意外的緊急事故，要求學員們展現5天來，透過嚴格緊急救護訓練的成果，可在緊急救護勤務中，提升搶救傷病患的效率與救命率，演訓過程相當緊張又逼真。



▲彰化縣消防局與員榮醫療體系聯合舉辦「緊急救護訓練助教班」，學員進行嚴格救災、救護與搶救人命訓練的成果驗收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

負責安排訓練課程的員生醫院急診室主任曾冠富表示，根據統計資料顯示：送至醫院急救病患到院前無心跳者，經過急救後的救活率約在20％左右，所以救護車從事故現場到抵達醫院前的時間，對病患而言是相當重要的。



▲彰化縣消防局與員榮醫療體系聯合舉辦「緊急救護訓練助教班」，學員進行嚴格救災、救護與搶救人命訓練的成果驗收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

曾冠富強調，身為急救醫學專科醫師，深切體認傷患到院前「優質急救」處置是傷患得以存活的關鍵因素，希望這支訓練精良的「救命兵團」，能在萬一發生重大災變意外時，成為緊急搶救大量傷病患生命的急先鋒，大幅提升救命效率。