〈央行理監事會〉楊金龍指台幣今年未轉貶 承受國際資

新台幣本周以來大幅貶值引發市場憂心資金嚴重外流，台灣央行總裁楊金龍今 (21) 日對此說明，即使是將今日新台幣貶值的狀況考慮進去，今年以來相較於去年同期，新台幣對美元仍升值 3.03%，更強調，比起其他非美貨幣，新台幣匯率維持動態穩定，承受國際資本移動能力佳。

楊金龍指出，由於市場預期美國聯準會將加快升息步調，美元和美債殖利率走高，使近期新台幣「慢慢有在貶值」，然而，今年以來合計仍是呈現升值態勢，「不是只有台幣波動度提高，其他的貨幣也都是這樣，弱勢新台幣波動較多才要擔心，但目前看起來仍是動態穩定」。