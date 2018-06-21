NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈郭彥均與妻恩愛　自爆這招收服他Dreamcatcher性感熱舞凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈央行理監事會〉楊金龍指台幣今年未轉貶 承受國際資

鉅亨網2018/06/21 19:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

新台幣本周以來大幅貶值引發市場憂心資金嚴重外流，台灣央行總裁楊金龍今 (21) 日對此說明，即使是將今日新台幣貶值的狀況考慮進去，今年以來相較於去年同期，新台幣對美元仍升值 3.03%，更強調，比起其他非美貨幣，新台幣匯率維持動態穩定，承受國際資本移動能力佳。

楊金龍指出，由於市場預期美國聯準會將加快升息步調，美元和美債殖利率走高，使近期新台幣「慢慢有在貶值」，然而，今年以來合計仍是呈現升值態勢，「不是只有台幣波動度提高，其他的貨幣也都是這樣，弱勢新台幣波動較多才要擔心，但目前看起來仍是動態穩定」。

楊金龍更強調，台灣國際收支健全、經常帳持續順差、政府幾無外債和市場外幣流動性充足，因此承受國際資本移動能力佳。

若就整體亞洲市場來看，央行整理，多數亞洲新興市場經濟體幣值相對穩定，僅印尼盾、印度盧比和菲律賓披索出現較大貶幅，且多數亞洲新興市場經濟體外匯存底變動不大。

另外，央行也彈性運用公開市場操作，調節市場資金，銀行準備部位維持於適度水準，今年前 5 月銀行授信穩定增加，平均年增率為 4.93%，同期間 M2 平均年增率為 3.62%，維持於目標區內成長。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字央行理監事楊金龍台幣資金流出外資匯出台灣貨幣政策headline
〈央行理監事會〉楊總裁提二...搶攻年輕客戶拚轉型 公股銀...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan