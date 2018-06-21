〈央行理監事會〉楊金龍指台幣今年未轉貶 承受國際資

新台幣本周以來大幅貶值引發市場憂心資金嚴重外流，台灣央行總裁楊金龍今 (21) 日對此說明，即使是將今日新台幣貶值的狀況考慮進去，今年以來相較於去年同期，新台幣對美元仍升值 3.03%，更強調，比起其他非美貨幣，新台幣匯率維持動態穩定，承受國際資本移動能力佳。
楊金龍指出，由於市場預期美國聯準會將加快升息步調，美元和美債殖利率走高，使近期新台幣「慢慢有在貶值」，然而，今年以來合計仍是呈現升值態勢，「不是只有台幣波動度提高，其他的貨幣也都是這樣，弱勢新台幣波動較多才要擔心，但目前看起來仍是動態穩定」。
楊金龍更強調，台灣國際收支健全、經常帳持續順差、政府幾無外債和市場外幣流動性充足，因此承受國際資本移動能力佳。
若就整體亞洲市場來看，央行整理，多數亞洲新興市場經濟體幣值相對穩定，僅印尼盾、印度盧比和菲律賓披索出現較大貶幅，且多數亞洲新興市場經濟體外匯存底變動不大。
另外，央行也彈性運用公開市場操作，調節市場資金，銀行準備部位維持於適度水準，今年前 5 月銀行授信穩定增加，平均年增率為 4.93%，同期間 M2 平均年增率為 3.62%，維持於目標區內成長。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>