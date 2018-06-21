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搶攻年輕客戶拚轉型 公股銀紛推數位化和生物辨識應用

鉅亨網2018/06/21 19:51
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數位金融浪潮，傳統銀行面臨轉型危機，特別是過去以企金業務為核心的公股銀，近年來更積極拚轉型，其中生物辨識應用部分，華南銀、合庫銀和一銀均推出臉部辨識相關應用，而兆豐銀則推出 APP 指紋辨識登入服務，除了提升行動服務體驗，也要搶攻年輕客戶。

兆豐銀為了擺脫傳統老銀行的印象，今年繼搶先國銀舉辦第一屆電競大賽後，6 月更與歐付寶合作，推出全台首張電子支付信用卡。兆豐銀董事長張兆順表示，歐付寶近 8 成為 25 歲至 40 歲的年輕族群，與兆豐銀力圖拓展年輕族群的目標不謀而合。

除了電子支付之外，兆豐銀近期也推出行動銀行快速登入，利用手機的生物特徵功能，以指紋或人臉辨識功能快速登入行動銀行，另也推出數位存款帳戶 MegaLite 的高利率優惠，而其新台幣帳戶 10 萬元 1.2% 高利率，也優於華南銀 1.1% 利率。

至於觀察公股銀生物辨識應用部分，華南銀去年創公股銀之先，推出指紋辨識和圖形認證兩大登入便捷服務，並於去年 11 月蘋果手機推出臉部辨識 (Face ID) 後，為首家導入臉部辨識服務的公股銀行。

合庫銀行則是公股銀行第一家提供指靜脈無卡提款服務，預計未來數位分行都將提供指靜脈 ATM 無卡提款服務，且網銀臉部辨識登入服務最快第 3 季上線。

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