搶攻年輕客戶拚轉型 公股銀紛推數位化和生物辨識應用

數位金融浪潮，傳統銀行面臨轉型危機，特別是過去以企金業務為核心的公股銀，近年來更積極拚轉型，其中生物辨識應用部分，華南銀、合庫銀和一銀均推出臉部辨識相關應用，而兆豐銀則推出 APP 指紋辨識登入服務，除了提升行動服務體驗，也要搶攻年輕客戶。

兆豐銀為了擺脫傳統老銀行的印象，今年繼搶先國銀舉辦第一屆電競大賽後，6 月更與歐付寶合作，推出全台首張電子支付信用卡。兆豐銀董事長張兆順表示，歐付寶近 8 成為 25 歲至 40 歲的年輕族群，與兆豐銀力圖拓展年輕族群的目標不謀而合。

除了電子支付之外，兆豐銀近期也推出行動銀行快速登入，利用手機的生物特徵功能，以指紋或人臉辨識功能快速登入行動銀行，另也推出數位存款帳戶 MegaLite 的高利率優惠，而其新台幣帳戶 10 萬元 1.2% 高利率，也優於華南銀 1.1% 利率。