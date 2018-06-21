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中央社

殷琪出掌董座 台橡重要性日增

中央社2018/06/21 19:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）台橡今天召開股東常會，完成董事改選，原董事長王紹堉因年事已高退休，副董事長殷琪接任董事長，顯示在欣陸投控集團中，台橡的重要性日增。

殷琪曾在1999年擔任過台橡總經理，後因大陸工程（欣陸投控前身）參與高鐵標案，一度退居幕後單純擔任股東，並將台橡交由專業經理人打理，3年前重新浮上檯面擔任副董事長，由於原任董事長王紹堉年逾9旬，在今年董事改選後退休，由殷琪接任董座。

台橡表示，今天股東常會中改選6席一般董事、3席獨立董事，一般董事當選名單包括殷琪、江金山、陳財得、李子畏、余俊彥、黃金龍，獨立董事則由洪永鎮、趙辛哲、楊穎洲當選；由於殷琪在董事改選中獲得最高票，在董事會中獲得董事推舉，擔任董事長。

台橡指出，近年來在印度的投資成為集團重心，台橡在印度與國有印度石油合資成立合成膠廠，今年4月持股比重自3成提高至5成，欣陸投控比台橡早到印度投資，對於印度市場了解深入，對台橡開拓當地市場具有貢獻。

由於殷琪在營建事業進入印度市場後，多次赴印度考察，也對台橡至印度設廠多有建言，在印度廠去年正式轉虧為盈，且囊括當地主要輪胎廠客戶後，在印度的經營經驗更能讓台橡加速成長。

目前殷琪透過浩然基金會、維達開發、漢德建設3家公司，對台橡持股達17.6%，是最大股東，6席一般董事中，皆由殷琪旗下公司直接掌握。（編輯：張均懋）1070621

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