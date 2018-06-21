殷琪出掌董座 台橡重要性日增

（中央社記者韓婷婷台北21日電）台橡今天召開股東常會，完成董事改選，原董事長王紹堉因年事已高退休，副董事長殷琪接任董事長，顯示在欣陸投控集團中，台橡的重要性日增。

殷琪曾在1999年擔任過台橡總經理，後因大陸工程（欣陸投控前身）參與高鐵標案，一度退居幕後單純擔任股東，並將台橡交由專業經理人打理，3年前重新浮上檯面擔任副董事長，由於原任董事長王紹堉年逾9旬，在今年董事改選後退休，由殷琪接任董座。

台橡表示，今天股東常會中改選6席一般董事、3席獨立董事，一般董事當選名單包括殷琪、江金山、陳財得、李子畏、余俊彥、黃金龍，獨立董事則由洪永鎮、趙辛哲、楊穎洲當選；由於殷琪在董事改選中獲得最高票，在董事會中獲得董事推舉，擔任董事長。