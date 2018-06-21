激勵人們多運動找回健康 民團找到新方法

（中央社記者張茗喧台北21日電）維持健康必須規律運動、養成生理量測習慣，但多數人常因懶惰而放棄。台灣健康運動聯盟結合各種資源，找出激勵民眾維持健康的新工具，盼爭取納入哈佛大學出版的全球健康指引。

台灣健康運動聯盟祕書長張東洋今天告訴中央社記者，要維持健康的身體，除了要常運動也需要體重計、血壓計等設備以及整合資訊的服務，更重要的是有成功案例作為效法的對象，但台灣始終缺乏一項工具可以整合上述所有的服務。

因此，他整合台灣硬體、軟體及系統服務，打造出一種工具，並且透過團體的力量，利用人與人之間彼此競爭、激勵，可望協助民眾養成規律運動習慣，獲得健康。