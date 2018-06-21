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中央社

激勵人們多運動找回健康 民團找到新方法

中央社2018/06/21 19:51
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北21日電）維持健康必須規律運動、養成生理量測習慣，但多數人常因懶惰而放棄。台灣健康運動聯盟結合各種資源，找出激勵民眾維持健康的新工具，盼爭取納入哈佛大學出版的全球健康指引。

台灣健康運動聯盟祕書長張東洋今天告訴中央社記者，要維持健康的身體，除了要常運動也需要體重計、血壓計等設備以及整合資訊的服務，更重要的是有成功案例作為效法的對象，但台灣始終缺乏一項工具可以整合上述所有的服務。

因此，他整合台灣硬體、軟體及系統服務，打造出一種工具，並且透過團體的力量，利用人與人之間彼此競爭、激勵，可望協助民眾養成規律運動習慣，獲得健康。

張東洋說，今年5月台灣健康運動聯盟和元培醫大合作舉辦「健康達人挑戰賽」，由30名教職員測試這項工具成效，1個月後參與者行走萬步的天數從4.93天提高到25.7天；每月量血壓的天數也由1.87天提升為24.33天；每月量體重天數則由8.40天提升為24.30天，此外也讓他們更加重視自己的飲食。

張東洋說，這樣的好成績也吸引哈佛大學教授凱博文（Dr.Arthur Kleinman）的注意，該名教授近年結合該校醫學院、公衛學院、電子工程學院、設計學院與商學院等5個學院所進行「長者與社會變遷的全球家庭關懷計畫」，並且計畫出版一本「全球健康指引」，正在全球各地尋求解決方案。

張東洋指出，為了爭取將台灣研發的工具納入「全球健康指引」，台灣健康運動聯盟將於25日上午在台北國際會議中心舉辦國際記者會，可望促進台灣相關產業發展。（編輯：吳協昌）1070621

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