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振興南台灣觀光 觀光局補助延長至7/15

中央社2018/06/21 19:50
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北21日電）交通部觀光局今年5月推出「振興南灣旅遊」方案，6月底前自由行平日「住一晚，送一晚」，交通部長賀陳旦今天宣布，活動將延長到7月15日。

振興南台灣觀光，交通部觀光局今年5月推出「振興南灣旅遊」方案，自由行旅客赴台南、高雄、屏東、台東「平日」3人同行，可以「住一晚、送一晚」，團體旅客每人每日補助新台幣500元，不過至今計畫執行率僅約50%。

賀陳旦今天向媒體宣布，6月是許多學生的考試月，因此成效有限，將配合觀光局舉辦的「寶島仲夏節」，將延長活動到7月15日，盼在暑假的一開始吸引民眾到南台灣旅遊，享受陽光和美食。

觀光局長周永暉也說，今年觀光局在夏季舉辦一系列冰品活動，例如到台南吃芒果冰，不僅可以享有打卡優惠，還可以幫助在地果農，不過，當記者表示台北就有知名芒果冰店，恐難吸引旅客赴南部吃冰時，周永暉卻表示，吃冰是媒介，像今年西拉雅風景管理處就舉辦千人吃冰，還可以到關子嶺泡湯，就有市場區隔。

交通部長賀陳旦卻持不同看法，他指出有很多芒果的品種其實不適合久放跟運送，得到產地吃才新鮮，而他也以日本為例，指出日本很多鄉鎮都會將農產品和冰品結合，推出「產地限定」產品，遊客一定要到當地才吃得到，鼓勵果農或是業者做出差異化，讓旅客到產地朝聖。（編輯：張芷瑄）1070621

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