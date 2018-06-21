地方萬花筒》影／向日葵學園第十六屆畢業典禮

彰化縣竹塘基督長老教會21日舉辦向日葵學園第十六屆畢業典禮，學生於會中除了以詩歌、樂器等音樂表演的方式，來表達他們的成長故事，從「醜小鴨」心裡的孩子、任何環境都不要懼怕、全新的生命、到「給夢想一雙翅膀」，歷歷在述說他們的心境歷程；同時有許多歷屆畢業生回娘家，他們彼此聯繫要回來看看母校與老師，有許多已在工作，都事先排休，為了參加此次的盛會。



▲竹塘基督長老教會舉辦向日葵學園第十六屆畢業典禮，畢業典禮展示學生的學習成果，5名畢業學生在學習中，找到自己的興趣及未來的方向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

向日葵學園主任張淑容說，今年5名畢業學生，每個人都期待繼續升學，申請自己心中理想的學校，學園老師期待每個學生雖不愛唸書，但能透過學園多元適性的課程及技藝實習學習，找到自己的興趣及未來的方向，也盼望學生能有良好的學習態度，對未來有美好的期待，讓自己的未來不是夢。



▲竹塘基督長老教會舉辦向日葵學園第十六屆畢業典禮，畢業典禮展示學生的學習成果，5名畢業學生在學習中，找到自己的興趣及未來的方向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

畢業典禮除了展示學生平常上課的美術、拼布及手工、美髮…等靜態作品外，也讓學生以音樂會方式呈現其成果，其過程不斷的教導學生以認真的態度面對每一個學習，即使未來有許多困難與挑戰，仍要謹慎、不輕言放棄，不在乎結果，只在乎其過程是否盡心盡力，最後孩子以「給夢想一雙翅膀」，溫馨的歌聲來回應及準備好，邁向另一段新的旅程，帶給全場參與來賓深感動容。



▲竹塘基督長老教會舉辦向日葵學園第十六屆畢業典禮，畢業典禮展示學生的學習成果，5名畢業學生在學習中，找到自己的興趣及未來的方向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

學園的拼布手工課程讓學生除了技藝課程學習，更從回收布再製作利用，體驗生命再陶造之成長與美好。學生從拼布組合中，學習將不同的布拼輟成一個作品，如同教導學生，人與人有許多的不同與差異，學習如何尊重彼此的差異並與人和諧相處，是需要一些用心與創意的。



▲竹塘基督長老教會舉辦向日葵學園第十六屆畢業典禮，畢業典禮展示學生的學習成果，5名畢業學生在學習中，找到自己的興趣及未來的方向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

學園特別為畢業生安排一個難忘又特別的畢業典禮，在表演的節目中，融入學生平常技藝課程的學習，鍵盤、打鼓、陶笛、街舞表演及樂團大合唱，每位學生很熱烈參與表演，也從中有許多的成長與突破。



▲竹塘基督長老教會舉辦向日葵學園第十六屆畢業典禮，畢業典禮展示學生的學習成果，5名畢業學生在學習中，找到自己的興趣及未來的方向。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）