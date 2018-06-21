最強子公司FII連跌5天 鴻海艦隊怎麼重新揚帆將成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH)6 月 8 日在中國 A 股掛牌，令人期待的蜜月行情僅拉出 3 根漲停板，後續就出現連 5 天跌勢，儘管國際局勢有貿易戰問題，但是 FII 的表現是否會影響鴻海未來後續艦隊的上市規劃，將成為明 (22) 日股東會最重要的焦點。
由於 FII 蜜月行情不如預期，連帶拖累母公司鴻海股價也臉綠，僅在 6 月 8 日 FII 掛牌當天衝高到 91.9 元，隨後就一路走跌，最低來到 81.8 元，短線跌幅達 11%。
蘋果 (AAPL-US) 是鴻海最大客戶，也是主要營收來源，鴻海將與蘋果相關的零組件業務切割給 FII，讓 FII 得以在中國 A 股掛牌，也顯示 FII 堪稱是鴻海集團中最強的子公司。
鴻海董事長郭台銘曾說，鴻海集團旗下至少有 50 家子公司可以掛牌，組成鴻海艦隊，如今 FII 雖然股價人民幣 18.17 元還是在掛牌價以上，不過與掛牌價人民幣 13.77 元相比，漲幅已經縮小到僅剩約 31.9%，對於郭董來說，面子可說是掛不住，會不會影響鴻海其他子公司的掛牌之路，將是明天股東會外界最關注的焦點。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>