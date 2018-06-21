最強子公司FII連跌5天 鴻海艦隊怎麼重新揚帆將成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH)6 月 8 日在中國 A 股掛牌，令人期待的蜜月行情僅拉出 3 根漲停板，後續就出現連 5 天跌勢，儘管國際局勢有貿易戰問題，但是 FII 的表現是否會影響鴻海未來後續艦隊的上市規劃，將成為明 (22) 日股東會最重要的焦點。

由於 FII 蜜月行情不如預期，連帶拖累母公司鴻海股價也臉綠，僅在 6 月 8 日 FII 掛牌當天衝高到 91.9 元，隨後就一路走跌，最低來到 81.8 元，短線跌幅達 11%。