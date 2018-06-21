吳芳銘參選嘉義縣長 否認是花文之爭延續

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣副縣長吳芳銘今天接受廣播節目訪問表示，表態參選嘉義縣長，被外界視為陳明文、張花冠「花文之爭」延續，他並不贊同這個標籤，「我不是誰的棋子，我有自己的想法」。

台北流行廣播電台節目主持人黃光芹今天訪問吳芳銘，他說，曾向嘉義縣長張花冠透露可能會參選嘉義縣長，但張花冠並不清楚他是否會真的參選，昨天下午宣布參選前，所有人都不知道。

民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁，一直受到立委陳明文支持，這次參選也獲得陳明文的力挺；張花冠擔任立委期間，吳芳銘就一直擔任她的幕僚，現在則是張花冠的副手。