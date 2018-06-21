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中央社

吳芳銘參選嘉義縣長 否認是花文之爭延續

中央社2018/06/21 19:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣副縣長吳芳銘今天接受廣播節目訪問表示，表態參選嘉義縣長，被外界視為陳明文、張花冠「花文之爭」延續，他並不贊同這個標籤，「我不是誰的棋子，我有自己的想法」。

台北流行廣播電台節目主持人黃光芹今天訪問吳芳銘，他說，曾向嘉義縣長張花冠透露可能會參選嘉義縣長，但張花冠並不清楚他是否會真的參選，昨天下午宣布參選前，所有人都不知道。

民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁，一直受到立委陳明文支持，這次參選也獲得陳明文的力挺；張花冠擔任立委期間，吳芳銘就一直擔任她的幕僚，現在則是張花冠的副手。

吳芳銘參選嘉義縣長，被外界視為是陳明文、張花冠「花文之爭」的延續，吳芳銘並不贊同這個標籤，「我不是誰的棋子，我有自己的想法」，強調每個人的想法不可能完全相同。

吳芳銘表示，在嘉義縣跳出來參選，真的需要很大的勇氣，但若持續讓派系霸權，嘉義不會更好，台灣現在政黨惡鬥問題，對台灣是嚴重內耗，盼能改變這樣的情況，因此決定參選。

吳芳銘表示，宣布參選，基本上就是朝退黨之路邁進，凡事不能只考慮黨的利益，國家、人民的利益也很重要。

吳芳銘認為自己是「水色」，因為水最能跟所有的東西融合，希望參選能讓嘉義民眾有更多元的選擇。

吳芳銘與翁章梁從大學時期就認識，他說，雖然兩人想法不同，還是祝福翁章梁，期待各自努力，讓人民選擇。

吳芳銘指出，改革是必須的，但要讓人民有感，老百姓關心的是經濟和溫飽，人民雖然關注政治，但更重視生活是否有實質上的轉變，而不是只有政治議題的操弄。（編輯：施燕飛）1070621

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