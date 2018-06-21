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中央社

逃逸女外勞中風住院 醫院盼不要成人球

中央社2018/06/21 19:59
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東恆春鎮一名38歲女外勞因中風昏迷馬路上，經送往恆春南門醫院，已恢復意識；醫院今天表示，希望她不要成為人球，也盼社會大眾協助返國。

南門醫院副院長黃明典表示，女外勞5日倒臥在馬路上被送到醫院時，昏迷指數3、高燒40.2度、大腦梗塞、急性腎衰竭及高血糖，雖然身分還不明確，仍送進加護病房全力搶救，目前已恢復意識，並能說出自己的年齡、姓名和國籍，已轉至普通病房。

女外勞因為中風右半邊些微癱瘓，正在醫院做復健，黃明典表示，院方查驗身分發現是逃逸近3年的外勞，聯絡駐台北印尼經濟貿易代表處及移民署，代表處先以「印尼過年」為由要院方協助照護，後來知道病患為逃逸外勞，竟說「病好就直接通報移民署去坐牢」；而移民署人員則告知「半癱無法安置」，要院方先顧著。

黃明典說，駐台北印尼經濟貿易代表處會這麼說，可能是卡在新台幣20萬醫療費用。恆春是偏鄉募醫藥費不易，而且萬一女外勞逃逸，擔心2單位要醫院負責任，目前醫院仍繼續讓女外勞在醫院做復健，「醫院不能見死不救」。

黃明典表示，希望社會大眾一起幫忙讓這名女外勞能夠返國。

女外勞表示，來台7年，台北雇主不高興時不給她飯吃，在臉書上認識的女同鄉要她到恆春來當民宿管家，月薪2.1萬元又不會受欺負，護照被雇主扣著，每天工作10小時，月休只有1天，被東扣西扣後只拿到1萬元，累出病也忍著；女外勞已與父母聯絡，想到差點客死異鄉，她掉下淚說，「我好想回家看爸媽」。

移民署屏東專勤隊官員表示，8日專勤隊就派人到醫院了解狀況，並行文駐台北印尼經濟貿易代表處要求處理；由於查不到非法雇主與親友，專勤隊將這名女外勞責付給東港清真寺，移民署並沒有不管。

專勤隊指出，移民署將會與醫院連繫，評估女外勞的病情，如果能夠出院，就依法收容然後遣送回國，如果還不能出院，將會與宗教團體合作向慈善團體募款，協助女外勞的醫藥費。（編輯：方沛清）1070621

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