雲嘉南夏至藝術節　23日歡樂啟動

雲嘉嘉南四縣市攜手打造中南部最大的藝術盛事「2018夏至藝術節」本周末歡樂啟動，串聯近百場好看、好聽、好玩的藝文節目，除了延續超高人氣的「移動劇場」、「越域演藝」、「藝間店」系列活動之外，更新增「老臺新藝」、「藝工隊」等兩大主題；雲林縣政府今(21)日舉辦宣傳記者會，歡迎全國朋友一起加入藝術之旅。 記者會中由文化部藝術發展司長張惠君、副縣長丁彥哲、臺南市政府文化局長葉澤山、嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾、嘉義市政府文化局局長林青萍共同為夏至藝術節揭開序幕；故事工廠與知己二重唱也於現場呈現節目精華片段，讓觀眾搶先一窺2018夏至藝術節的精彩與歡樂氛圍。



▲知己二重唱於現場呈現節目精華片段。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.21)

丁彥哲表示，由雲林縣、嘉義縣市、臺南市合辦之夏至藝術節已邁入第三年，感謝文化部支持這個由四縣市共同發想的跨域藝術活動；五大系列活動中，每年最受大家引頸期盼的「移動劇場」滿足大家「坐火車，看表演」的樂趣，斗六至新營40分鐘車程，由國家扶植團隊「大開劇團」、金曲獎團體「知己二重唱」以及「尼爾魔幻藝術」接力演出；「越域演藝」則推出多達19檔優質節目，每一檔都是曾在國家級劇院演出的明星級表演；「藝間店」則持續由四縣市共同推薦12間在地特色店家，媒合各地優質團隊到場演出，將藝術融入日常生活之中。

丁彥哲亦表示，今年活動更新增了媒合說書人、戲劇、相聲團隊進駐四縣市具歷史意義老戲院演出的「老臺新藝」，還有包含音樂講座、兒童戲劇夏令營以及舞蹈、戲劇、偶戲等各類型工作坊的「藝工隊」系列活動，保證讓大小朋友玩得開心，也希望藉此讓在地與全國的藝文團隊相互交流，激盪出更多藝術火花。

張惠君表示，很開心四縣市突破行政區的限制，打造出流動的文化生活圈，希望藉由夏至藝術季培養更多藝文欣賞人口及表演人才，提升台灣整體的藝文水準。



▲故事工廠帶來逗趣演出，贏得滿堂彩。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.21)



文化處表示，為嘉惠更多朋友，活動中最受大家歡迎的「移動劇場」，今年再加開一班！6月23日由斗六發車至新營，8月11日由新營發車至斗六，中間停靠嘉義和民雄火車站，南北雙向對開，列車上將由「大開劇團」、「知己二重唱」以及「尼爾魔幻藝術」接力演出，40分鐘車程帶給大家無限歡樂！首站車票已經創下第三年秒殺紀錄，中間站熱烈搶購中。

今年雲林縣更結合財團法人豐泰文教基金會的贊助，邀請更多國內優秀的表演團隊演出，更重要的是本次藝術節不僅票價平易近人，還推出套票，大家任選4場不同節目可享75折(加碼送LED涼感小風扇)、單場4張85折等超值優惠，節目有新意，優惠有誠意！歡迎全國各地的民眾共襄盛舉。