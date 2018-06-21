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中央社

侯友宜：競選總部主委不一定要是政治人物

中央社2018/06/21 20:08
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，競選總部主任委員不一定要是政治人物，只要和這塊土地有連結、為台灣做事的人，都會邀請，找公益平台文化基金會董事長嚴長壽是好主意。

媒體報導，輔選幕僚曾向侯友宜建議競選總部主委人選，包括前中國國民黨政策會執行長兼立委林鴻池等人。不過，侯友宜屬意沒有選舉經驗、具社會公益形象的人士，甚至在討論組織名單時，舉公益平台文化基金會董事長嚴長壽為例，表示是理想的主委人選。

侯友宜今天與新北、桃園的市議員參選人一起拍攝宣傳照片與錄影，受訪時，媒體也詢問他是否找嚴長壽當主委。侯友宜一聽，立即笑著說：「好主意。」

侯友宜表示，競選總部主委不一定要是政治人物，只要和這塊土地有連結、為台灣做事，都會邀請並肩作戰，也給予他更多指導。

至於邀請林鴻池擔任競選總幹事，侯友宜稱讚林鴻池非常敦厚、實在做事，且對板橋、新北有深厚的感情，因此特別拜託林鴻池。

侯友宜說，林鴻池對國家各項工作還有期待，不可以歸隱山林，經多次拜訪，終獲首肯，願意擔任競選總部總幹事一職。

另外，侯友宜選舉辦公室表示，正安排29個分區總部主委人選，會在近期公布。（編輯：梁君棣）1070621

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