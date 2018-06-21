〈央行理監事會〉看純網銀發展 客源和獲利面挑戰不小

對於金管會宣布將開放新設 2 家純網路銀行，台灣央行首次對於相關細節說明，目前有數家非金融業者有意申設純網路銀行，正私下與國內銀行或金融控股公司洽詢合作可能性，不過，台灣仍有多項因素限制，純網路銀行要爭取客源和獲利仍有不小挑戰。

央行指出，由發起人背景來看，其模式與日本、南韓和中國大陸相似，均是希望藉由主要股東龐大電子商務、電信和通訊軟體等客戶群，儘速擴展客戶數和業務。

央行認為，台灣要發展純網銀的有利因素不少，包括擁有達 82.3% 的上網高普及率，且行動上網人數高達 1500 萬人，再加上金融監理沙盒規範正式施行有利金融科技創新，而潛在申請案的非金融業股東具龐大客戶基礎，有助擴展業務。