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金門縣府號召老兵返金　舊地重遊憶當年

記者蔡若喬／金門報導2018/06/21 21:05
▲觀光處號召老兵返金，故地重遊（圖／金門縣觀光處提供 , 2018.06.21)
▲觀光處號召老兵返金，故地重遊（圖／金門縣觀光處提供 , 2018.06.21)

配合823砲戰60週年紀念，為加強推廣，擴大老兵返金，金門縣府特別推出「2018戰地主題推廣活動-老兵召集令」獎勵計畫，號召老兵返金旅遊。
觀光處說明，活動自7月1日起至12月25日止，於活動期間返金旅遊老兵，縣府將於機場設置迎賓櫃台，歡迎老兵報到，並特別以金門高粱十景酒之「樓重莒光」酒，搭配碉堡外盒、金防部三角標示掛飾，打造專屬之限量紀念酒款送給金門老兵。據金酒公司表示，此一酒款係產區專案契作、為皮厚穗豐之純糯紅高粱，以獨家「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝，由老師傅手工下甑蒸餾摘酒釀造，儲放恆溫恆濕地窖熟陳。榮獲國家級評委廠長領軍，首席勾調師與十數位一級品酒師，歷經三年定格酒體，為金酒突破一甲子工藝代表作，深獲好評；且其口感亦為十萬大軍駐守金門時最喜好與熟悉之味道，值得行家品鑑。
縣府鼓勵老兵揪團返金旅遊，不僅老兵返金可領取一瓶樓重莒光酒款外，老兵揪團旅遊達一定人數者，再發給該團金門高粱酒獎勵。另外，縣府也歡迎縣籍金門老兵號召境外曾在金門服役老兵重返金門旅遊，揪團達10人以上即可領取金門高粱紀念酒乙瓶。縣府表示，老兵在金門服役期間，同甘共苦，弟兄們每每相聚情感濃烈，透過金門高粱酒共飲歡聚，一起懷想當年。
相關活動資訊請上金門觀光旅遊網：https://kinmen.travel/
 

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關鍵字老兵金門戰地高粱酒
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