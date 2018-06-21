抗議市民廣場變停車場 縣政府卻早一步招標

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東市民族里里長陳雪貞今天和里民前往台東縣政府抗議，反對縣政府將南京路「市民廣場」改為停車場；不過，台東縣政府早一步於昨天完成招標。

今天上午身體虛弱的陳雪貞坐著輪椅，和近百位里民到台東縣政府前拉布條抗議，控訴台東縣民經常舉辦大型活動的南京路「市民廣場」改為收費停車場。

民眾高喊「你收費，我傷肺」，甚至有民眾質疑，將附近學校家長平日接送學生的廣場忽然改為停車場，是為附近飯店量身打造改為飯店的停車場。

陳雪貞說，市民廣場是台東市民活動和辦活動的主要地方，不解縣政府為何要改成停車場。她曾詢問縣政府承辦單位交通科，交通科回覆說，因應外來旅客停車。這種說法民眾無法接受，「南京路附近只有飯店，並沒有景點，那兒來遊客」。