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中央社

抗議市民廣場變停車場 縣政府卻早一步招標

中央社2018/06/21 20:15
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東市民族里里長陳雪貞今天和里民前往台東縣政府抗議，反對縣政府將南京路「市民廣場」改為停車場；不過，台東縣政府早一步於昨天完成招標。

今天上午身體虛弱的陳雪貞坐著輪椅，和近百位里民到台東縣政府前拉布條抗議，控訴台東縣民經常舉辦大型活動的南京路「市民廣場」改為收費停車場。

民眾高喊「你收費，我傷肺」，甚至有民眾質疑，將附近學校家長平日接送學生的廣場忽然改為停車場，是為附近飯店量身打造改為飯店的停車場。

陳雪貞說，市民廣場是台東市民活動和辦活動的主要地方，不解縣政府為何要改成停車場。她曾詢問縣政府承辦單位交通科，交通科回覆說，因應外來旅客停車。這種說法民眾無法接受，「南京路附近只有飯店，並沒有景點，那兒來遊客」。

結果交通科又說，旁邊文化處經常辦活動需要停車場，讓她聽了更生氣。陳雪貞說，文化處辦活動又不是最近才辦，況且文化處辦活動時，將南京廣場開放停車不是更好。

陳雪貞表示，南京路兩旁原本就有停車場，附近農會超商也有停車場，平常這2個停車場都是空空蕩蕩，顯示停車空間綽綽有餘，沒有必要再新增停場，縣政府增設停車場的動機讓人可疑。

不過，台東縣政府早一步，昨天已完成停車場委外經營招標，且廠商近期內就要開始營業。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長賴宣愷表示，南京路停車場共規劃60格位，昨天完成停車場委外經營評選，這處停車場跟路邊停車一樣，是開放式空間，並非封閉式停車場，如果有辦活動需求時，可向縣政府提出，暫時停止停車，所以這是多功能的停車場，可以活化空間。（編輯：方沛清）1070621

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