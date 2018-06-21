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中央社

饒舌歌手熊仔二度爭金曲 揪買榜3人組走紅毯

中央社2018/06/21 20:18
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北21日電）饒舌歌手熊仔今年成功靠著歌曲「買榜」二度叩關金曲獎，將和林生祥、盧廣仲角逐「最佳單曲製作人」，而在金曲倒數前夕，熊仔宣告與歌手吳卓源、RGRY組「買榜三人組」走紅毯。

「買榜」由熊仔攜吳卓源演唱，身兼製作人的他還找來RGRY編曲，至今MV在YouTube頻道邁向350萬點擊大關，征服不少嘻哈樂迷耳朵，更成為熊仔演出必唱曲目，音樂也獲得評審青睞。

回憶起製作過程，RGRY花了3小時才完成編曲，熊仔當時人在阿姆斯特丹跨時差討論，返台後2人立刻進錄音室錄製，「藝術就是要很迅速、很自然地馬上做出來才是最棒的」；吳卓源則表示，知道有時間上壓力，用很快的速度順利完成錄音，「要謝謝這2位隊友，跟他們合作真的很開心」。

背負著外界得獎呼聲，熊仔以平常心看待並表示，林生祥老師很資深、盧廣仲也很厲害，「我沒有把入圍占有我太多的思緒，因為這對我來說是一個意外的驚喜」，對他而言，不會因入圍金曲而失眠，反而是最近做他自己的音樂，壓力才比較大。

至於出席金曲獎準備內容，熊仔雖邀約好友陪同助陣走星光大道，但他未特別準備得獎感言與幸運物，選擇把重心放在籌備新作品上，透露正在做一張連載的專輯，要歌迷好好期待關注。（編輯：張芷瑄）1070621

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