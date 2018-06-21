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已有FII等5家台資企業赴陸掛牌 還有這4家在排隊

鉅亨網2018/06/21 20:24
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儘管鴻海 FII(工業富聯網)在大陸掛牌後蜜月行情 3 天後轉向已連跌 5 天，但台灣還是不少公司想在大陸掛牌，金管會今 (21) 日表示，目前我國上市公司子公司已有 5 家赴大陸掛牌，而南僑上海子公司已於 20 日向中國證監會遞交 A 股上市申請文件，加計南僑，還有巨大、臻鼎 - KY 及榮成共有 4 家大陸子公司，都想在大陸掛牌。

金管會表示，目前我國上市公司子公司已有 5 家赴大陸掛牌，包括日月光旗下環旭電子、亞翔旗下亞翔集成、華映旗下華映科技、楠梓電旗下滬電股份及鴻海旗下工業富聯 (FII)。

而南僑食品的上海子公司也已於昨日向中國證監會遞交 A 股上市申請文件，金管會表示，因子公司南僑食品公司為大陸註冊企業，尚無法來台掛牌。

南僑食品的上海子公司目前實收資本額是 8.56 億元，為南僑公司持股 96.15% 的子公司，該子公司主要是在大陸經營油脂及冷凍麵糰業務。南僑規劃於 A 股上市主要考量可拓展大陸業務及提升資源整合成效，也可在當地資本市場籌資浥注本業發展。

金管會表示，加計南僑，還有巨大、臻鼎 - KY 及榮成之大陸子公司規劃赴大陸掛牌。

金管會表示，為確保國內上市 (櫃) 公司對子公司的控制力及股東權益，避免稀釋、股價不合理性及資訊揭露不充足等事項，證交所及櫃買中心已訂定下列規範：

（一） 3 年內累計對重要子公司降低持股比例達 10%，應委請獨立專家出具意見，並提請審計委員會及董事會決議。

（二） 重要子公司擬於海外證券市場掛牌者，應經上市（櫃）公司股東會決議通過。

（三） 發生前揭情事均應辦理重大訊息公告。

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