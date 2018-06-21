不怕美中貿易戰攪局 全球收益型股票基金全數繳出正報

近期美中貿易戰爭問題升溫，資金紛紛自市場撤出觀望，導致全球股匯市大震盪，包括美歐股市、亞洲市場都受到衝擊，不過，法人表示，回顧今年第一次發生美中貿易問題至今，MSCI 世界指數不跌反漲 2.55%，全球高息股的全球收益基金類型，在高股息和較低波動的雙重保護下，全數繳出正報酬。

根據 Lipper 統計，今年首次美中貿易摩擦問題自 3 月下旬發生後，雖然市場歷經短暫震盪，但迄今全球股市仍持續震盪向上，帶動全球型基金績效不俗，其中，全球收益型股票基金因有股息支持，加上波動度平均較一般股票低，讓 23 檔海內外全球收益型股票基金自貿易戰爭以來，績效清一色維持正數。