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不怕美中貿易戰攪局 全球收益型股票基金全數繳出正報

鉅亨網2018/06/21 20:28
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近期美中貿易戰爭問題升溫，資金紛紛自市場撤出觀望，導致全球股匯市大震盪，包括美歐股市、亞洲市場都受到衝擊，不過，法人表示，回顧今年第一次發生美中貿易問題至今，MSCI 世界指數不跌反漲 2.55%，全球高息股的全球收益基金類型，在高股息和較低波動的雙重保護下，全數繳出正報酬。

根據 Lipper 統計，今年首次美中貿易摩擦問題自 3 月下旬發生後，雖然市場歷經短暫震盪，但迄今全球股市仍持續震盪向上，帶動全球型基金績效不俗，其中，全球收益型股票基金因有股息支持，加上波動度平均較一般股票低，讓 23 檔海內外全球收益型股票基金自貿易戰爭以來，績效清一色維持正數。

其中，高達半數基金勝過 MSCI 世界指數同期漲幅，包括摩根環球股息基金、中國信託全球股票入息基金、野村全球高股息基金等。

摩根環球股息基金產品經理張瑜倫指出，目前美中貿易仍在叫囂的階段，預料以通訊、辦公 設備、電子設備等美國貿易赤字較大的產業衝擊較大。

而觀察目前中方談判立場，對新經濟產業，特別是中國製造 2025 相關可望採取堅守立場，但可能透過增加更多商品與農產品進口，開放金融市場與提高外資參與度的方式讓步，預期在結果未明朗前，仍為影響市場波動的因素。

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關鍵字全球收益基金美中貿易戰headline
已有FII等5家台資企業赴...批美反覆無常挑起貿易戰 陸...

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