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娛樂

Dreamcatcher手帕舞勒脖子　五百粉好興奮

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/21 20:51
▲Dreamcatcher首度訪台開唱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.21）
▲Dreamcatcher首度訪台開唱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.21）

南韓七人女團Dreamcatcher今（21）日在Legacy Taipei舉辦粉絲見面會，活動開始前更舉辦簽名會與大家近距離接觸；主辦單位昨晚臨時宣布，團員韓東因入台證申請審核失敗，今成員們舞台上表示遺憾，希望台下的InSomnia（粉絲名）能連她的份一起支持。

由祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美、佳泫組成的團體Dreamcatcher今首度訪台會500名粉絲，但韓東因入台證申請審核失敗，無法隨團員來台灣開唱，成員表示：「希望大家連她的份一起用力尖叫！」說完隨即表演〈Emotion〉，而韓東的部分則由6位成員則一起表演。


▲韓國女子偶像團體「Dreamcatcher」台灣演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.21）

她們表演代表作〈YOU AND I〉，秀出經典的棍舞以及手帕舞蹈，其中更有勒脖子的舞姿，性感十足讓台下尖叫不已。成員們除了帶來夯曲，也準備了SOLO表演，佳泫、裕賢則表演太妍的〈I〉，飆高音實力不輸本人、始娟演唱Alan walker的夯曲〈Faded〉，皆獲得全場鼓掌。

SOLO舞台結束後，六位成員換上全紅套裝再登台，表示少了一位成員真的不習慣；她們也透露，稍早的簽名會上，粉絲都很害羞，不敢跟她們眼神交流與互動，簽完名竟然害羞的走掉，相當擔心表演開始後，全場會無反應，殊不知活動開始，大家舉動竟與下午成反比，覺得相當可愛。話說完，Dreamcatcher也誠意十足的用中文帶來S.H.E的〈五月天〉，表示是為了台粉準備的禮物，雖然咬字未達標準程度又忘詞，但粉絲仍給足面子，全力揮手支持。


▲「Dreamcatcher」台灣演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.21）


▲Dreamcatcher表演S.H.E的五月天。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.21）


▲Dreamcatcher帶來數首夯曲。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.21）

關鍵字dreamcatcher
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