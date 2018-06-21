Dreamcatcher手帕舞勒脖子　五百粉好興奮

南韓七人女團Dreamcatcher今（21）日在Legacy Taipei舉辦粉絲見面會，活動開始前更舉辦簽名會與大家近距離接觸；主辦單位昨晚臨時宣布，團員韓東因入台證申請審核失敗，今成員們舞台上表示遺憾，希望台下的InSomnia（粉絲名）能連她的份一起支持。

由祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美、佳泫組成的團體Dreamcatcher今首度訪台會500名粉絲，但韓東因入台證申請審核失敗，無法隨團員來台灣開唱，成員表示：「希望大家連她的份一起用力尖叫！」說完隨即表演〈Emotion〉，而韓東的部分則由6位成員則一起表演。