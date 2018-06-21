宏星技術董座拜會證交所 邁向上市目標

（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁子公司宏星技術董事長克林特（Bo Andersson Klint）今天協同瑞典駐台代表裴漢瑞（Henrik Persson）拜會台灣證券交易所，為上市計畫做準備。

裴漢瑞表示，宏星技術是由台灣及瑞典企業合資於2016年創立，結合雙方優勢，於短時間即在世界各地展現成果，是雙邊企業合作相當具代表性的案例。他看好台灣及瑞典技術能量，也樂見更多雙邊合作。

克林特說，宏星技術正按部就班朝向在台灣證券交易所上市的目標前進；宏星技術看好虛擬實境（VR）在企業及商用娛樂市場的發展潛力，宏星技術的StarVR解決方案專為高階商業應用量身打造，以領先業界的超高解析度與210度超廣視角，讓觀眾體驗到迥異於家用型裝置的頂級虛擬實境體驗。