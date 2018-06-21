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宏星技術董座拜會證交所 邁向上市目標

中央社2018/06/21 20:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁子公司宏星技術董事長克林特（Bo Andersson Klint）今天協同瑞典駐台代表裴漢瑞（Henrik Persson）拜會台灣證券交易所，為上市計畫做準備。

裴漢瑞表示，宏星技術是由台灣及瑞典企業合資於2016年創立，結合雙方優勢，於短時間即在世界各地展現成果，是雙邊企業合作相當具代表性的案例。他看好台灣及瑞典技術能量，也樂見更多雙邊合作。

克林特說，宏星技術正按部就班朝向在台灣證券交易所上市的目標前進；宏星技術看好虛擬實境（VR）在企業及商用娛樂市場的發展潛力，宏星技術的StarVR解決方案專為高階商業應用量身打造，以領先業界的超高解析度與210度超廣視角，讓觀眾體驗到迥異於家用型裝置的頂級虛擬實境體驗。

宏星技術副董事長高樹國指出，很高興宏星技術已邁出腳步於興櫃市場交易，接下來將以上市為目標持續發展；宏星技術一方面以StarVR解決方案鎖定高階企業應用，持續與各領域夥伴發展高階虛擬實境生態系，另一方面也將持續與定點式娛樂運營商合作，為消費者提供身歷其境的高階虛擬實境體驗。

宏星技術成立於2016年10月3日，提供企業與商用市場使用的虛擬實境產品暨服務等解決方案，實收資本額新台幣4.82億元，目前宏碁持股66.7%、瑞典知名遊戲商Starbreeze持股33.3%。

宏碁董事長陳俊聖15日在宏碁股東會表示，未來3到5年，宏碁將不再是單一公司，而是轉型成由許多上市櫃公司組成的集團艦隊，希望過程中能幫股東創造價值、幫員工找到好的發展平台，同時能善盡宏碁的社會責任。（編輯：林興盟）1070621

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