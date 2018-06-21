郭彥均恩愛如一日　自爆老婆這招收服他

藝人郭彥均今（21）日出席燒肉店開幕記者會，他自爆獲選當開幕嘉賓的理由，是因為集團老闆覺得自己看起來是個很好吃的人，他坦言，「2008年到現在10年時間，我胖了6公斤，從68公斤到74公斤，算是幸福職災。」他與老婆長跑多年，至今仍不時臉書曬恩愛，他透露秘訣，「一個女生最吸引你的地方是因為她很崇拜你。」

郭彥均與老婆愛情長跑10多年，每天都在臉書曬恩愛，怎麼維持愛情保鮮？他甜笑地說：「我的生活只有老婆、小孩與工作，但老婆會介意自己曝光的照片好不好看，兩人認識10多年，每天都像挖不完的寶藏一樣。」他強調，「一個女生最吸引你的地方是因為她很崇拜你。」他提及老婆曾因看了梁朝偉的電影《傷城》，特地傳訊息跟他說，「老公，你怎麼跟梁朝偉長得很像。」讓他樂不可支；打籃球時，老婆也會誇讚，「怎麼這球距離籃球框這麼遠，老公你還投的進？」讓他覺得很幸運可以娶到她。