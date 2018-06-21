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中央社

央行未鬆綁豪宅貸款 籲借款戶檢視還款能力

中央社2018/06/21 20:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北21日電）房價近年持續下滑，央行仍未鬆綁豪宅貸款的信用管制。央行總裁楊金龍表示，目前本國銀行房貸逾放比率僅0.26%，仍處低點，房貸資產品質依然穩健，但借款戶須檢視自身還款能力。

近年房市下修，但在房價高點時貸款購屋的房貸戶，寬限期也即將到期，有立委憂心部分房貸戶還款能力不足，將導致銀行逾放比飆高。然而，今天央行召開第二季理監事會議，宣布利率維持不變，且仍未解除高價住宅貸款的信用管制。

為平抑房價，央行2010年陸續啟動房貸選擇性信用管制，但2016年時已解除高價住宅（豪宅）以外的不動產信用管制，目前仍維持高價住宅房貸最高6成限制。所謂高價住宅，指的是鑑價或買賣金額在一定門檻以上，其中台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上、其他縣市4000萬元以上，即可稱為高價住宅。

楊金龍表示，對於高價住宅市場，央行將持續關注其發展。至於在二胎房貸方面，目前銀行承作比重不高，且貸款條件嚴謹；在房貸寬限期方面，就央行掌握資訊，銀行為控管風險，皆審慎核給寬限期，因此房貸資產品質尚屬穩健。

不過，他也提醒房貸戶，若央行未來升息，必須注意利率變化，以及檢視自己有無足夠的借款承擔能力。

根據央行統計，今年4月底銀行房貸逾放比率0.26%，仍處低點，甚至比整體放款逾放比率0.28%還低。

央行主管表示，在房地合一稅制上路後，投機客大多已經退場；根據聯徵中心統計，新承做房貸中屬於自住的比重，近期都在85%以上，且央行2016年即解除豪宅以外的不動產信用管制，房市已經回歸自住，寬限期到期的影響應該不大。（編輯：張均懋）1070621

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