央行未鬆綁豪宅貸款 籲借款戶檢視還款能力

（中央社記者邱柏勝台北21日電）房價近年持續下滑，央行仍未鬆綁豪宅貸款的信用管制。央行總裁楊金龍表示，目前本國銀行房貸逾放比率僅0.26%，仍處低點，房貸資產品質依然穩健，但借款戶須檢視自身還款能力。

近年房市下修，但在房價高點時貸款購屋的房貸戶，寬限期也即將到期，有立委憂心部分房貸戶還款能力不足，將導致銀行逾放比飆高。然而，今天央行召開第二季理監事會議，宣布利率維持不變，且仍未解除高價住宅貸款的信用管制。

為平抑房價，央行2010年陸續啟動房貸選擇性信用管制，但2016年時已解除高價住宅（豪宅）以外的不動產信用管制，目前仍維持高價住宅房貸最高6成限制。所謂高價住宅，指的是鑑價或買賣金額在一定門檻以上，其中台北市7000萬元以上、新北市6000萬元以上、其他縣市4000萬元以上，即可稱為高價住宅。