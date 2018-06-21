美元雙率雙升　亞洲金融風暴再現？　楊金龍這麼說

新台幣兌美元21日貶破30.3元，收在30.302元、重貶1.32角，創逾8個月收盤新低價，若與4月19日收盤價29.34元相較，新台幣這2個月就貶值了9.62角、快1元，面對媒體詢問新台幣會不會貶太快了？楊金龍在央行理監事會後記者會上表示，相較去年同期新台幣仍升值了3.93%。

美國持續升息，加上中美貿易戰升溫，美元指數持續走揚，而中央銀行21日宣布維持利率不變，面對新台幣與美元利差持續擴大，新台幣兌美元這2個月也貶快1元，市場擔憂美元流動性風險恐重現「1997年亞洲金融風暴」？對此，央行總裁楊金龍說，「目前為止是不會」，而且不只新台幣波動大，其他貨幣也是這樣，但與主要幣別比較仍相對穩定，他也再次呼籲廠商要適度避險。

他還說，從去年以來川普當選美國總統後，全球金融市場波動提高，不只新台幣這樣，其他貨幣也是這樣，雖然跟之前比新台幣波動是有提高，但與主要貨幣相較仍相對穩定。

至於新台幣與美元利差擴大，在資金重新擁抱美元，市場擔心美元流動性風險恐讓「1997年亞洲金融風暴」重現？楊金龍則認為，基本上美國雙率對新興市場的衝擊，目前只有土耳其、阿根廷等這些經常帳逆差及外債高的新興市場，受美升息而導致資金外流，股市也受影響，但這些經濟體占全球國民所得比重不高，金融市場占比也不高，所以傳染效果不會很大。

雖然中美貿易衝突加劇，導致股、匯市及重要商品價格下跌，甚至美國10年期公債利率也下跌，但楊金龍認為，到目前為止，不會重演1997年亞洲金融風暴，央行會密切關注。

楊金龍也重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。