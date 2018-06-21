影／台灣是獨立國家？老外解析4百年台灣史　網推爆

台灣主權及兩岸問題一直是國際間備受關注的議題，對此，一名現居台北的外國部落客 Daniel Li 近日 po 出一段影片，劈頭就問「台灣應該屬於中國嗎？」並指出用種族來判斷國籍是古老的想法，「除了名字，台灣已經是個獨立國家」。影片一出，立刻被大批台灣網友推爆，掀起熱烈討論。

Daniel 表示，自己曾分別居住過台灣及中國大陸，台灣有自己的貨幣、法律、軍隊，甚至擁有中國大陸沒有的「選舉」，也就是說除了名字外，台灣已經是個獨立的國家。從台灣史來看，住在台灣最久的是原住民，接著才陸續由荷蘭人、西班牙人、漢人、日本人統治占領，而中國清朝版圖在台僅僅 200 年，完全比不上原住民住在台灣的時間。