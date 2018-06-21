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影／台灣是獨立國家？老外解析4百年台灣史　網推爆

生活中心／綜合報導2018/06/21 21:06
▲老外解析4百年台灣史，網友推爆。（圖／翻攝自臉書）
▲老外解析4百年台灣史，網友推爆。（圖／翻攝自臉書）

台灣主權及兩岸問題一直是國際間備受關注的議題，對此，一名現居台北的外國部落客 Daniel Li 近日 po 出一段影片，劈頭就問「台灣應該屬於中國嗎？」並指出用種族來判斷國籍是古老的想法，「除了名字，台灣已經是個獨立國家」。影片一出，立刻被大批台灣網友推爆，掀起熱烈討論。

Daniel 表示，自己曾分別居住過台灣及中國大陸，台灣有自己的貨幣、法律、軍隊，甚至擁有中國大陸沒有的「選舉」，也就是說除了名字外，台灣已經是個獨立的國家。從台灣史來看，住在台灣最久的是原住民，接著才陸續由荷蘭人、西班牙人、漢人、日本人統治占領，而中國清朝版圖在台僅僅 200 年，完全比不上原住民住在台灣的時間。


▲Daniel認為台灣擁有自己的貨幣、法律、軍隊、選舉，「除了名字，台灣已經是個獨立國家」。（圖／翻攝自臉書）

Daniel 也以客觀的角度分析，認為用種族來判斷國籍是古老的想法，「難道因為台灣大多是華人，就該統一嗎？」並指出統一不會是收復，而是一個小國遭到大國的「侵略」，「他們只是想要回到過去他們控制台灣那 200 年的時期，但這個沒有意義，我們不可以倒帶歷史」。

網友看了後紛紛大讚「解釋得太好了」、「謝謝您肯為台灣發聲，向國際友人說明清楚」、「影片的邏輯是正確的，但在這塊土地上有充滿令台灣地位矛盾的人、事、物」、「很清楚的分析了來龍去脈，我想這部分連很多台灣人都需要學習」。

關鍵字主權兩岸老外選舉台灣史獨立
吃美食配電影　大份量肉盤超震撼

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