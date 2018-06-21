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中央社

台灣山木花鳥藝術展 驚艷柏林

中央社2018/06/21 20:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林21日專電）由4位台灣藝術家曾英棟、鐘立愷等人的「台灣山木花鳥藝術特展」即日起在柏林展出，他們將雄偉的玉山、展翅的白鷺鷥、文心蘭等帶到歐洲，讓國際友人看到台灣藝術之美。

這項展覽在柏林的台灣文化廳展出一直到7月10日。出身廣告業的策展人許萍芬說，她接受駐德代表處委託，以「山木花鳥」為主題，邀請藝術家曾英棟、陳均維、鐘立愷、張德謙到德國柏林展出，盼開啟藝術外交新頁。

許萍芬認為，文化外交不是口號，這4人就像是種子，讓歐洲人看到台灣的藝術文化，她的目標是將100位藝術家帶到歐洲展出。

來自台南的曾英棟，作品中顯露出粗糙的質感。他說，從小撫摸古蹟粗糙的牆壁，所以將這種感覺應用在作品中，台灣處境艱難，他期待有更多歐洲人透過文化藝術認識台灣。

曾英棟的作品「玉山」，未來將長期借放在台灣藝術廳展出。

另外，鐘立愷的木工作品是使用傢俱廠的剩料、颱風吹倒的樹木來創作，賦予這些木頭新的生命。

牧師張德謙自退休後開始拍鳥，這次展出的白鷺鷥照片充分展現出台灣自然生態之美。

金工師陳均維這次展出的主要作品是文心蘭。他說，文心蘭是台灣常見的植物，一如跳舞娃娃很可愛，可惜一般人很少注意，他希望藉這個作品展現他純熟的技藝，讓人更了解台灣特有的植物 。（編輯：高照芬）1070621

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