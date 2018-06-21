台灣山木花鳥藝術展 驚艷柏林

（中央社記者林育立柏林21日專電）由4位台灣藝術家曾英棟、鐘立愷等人的「台灣山木花鳥藝術特展」即日起在柏林展出，他們將雄偉的玉山、展翅的白鷺鷥、文心蘭等帶到歐洲，讓國際友人看到台灣藝術之美。

這項展覽在柏林的台灣文化廳展出一直到7月10日。出身廣告業的策展人許萍芬說，她接受駐德代表處委託，以「山木花鳥」為主題，邀請藝術家曾英棟、陳均維、鐘立愷、張德謙到德國柏林展出，盼開啟藝術外交新頁。

許萍芬認為，文化外交不是口號，這4人就像是種子，讓歐洲人看到台灣的藝術文化，她的目標是將100位藝術家帶到歐洲展出。