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中央社

工作壓力明確化 有利精神疾病職業病認定

中央社2018/06/21 20:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北21日電）勞動部今天表示，民國98年已將工作壓力納入精神疾病職業病認定，在參考日本新制後，近日將嚴重職場性騷擾、職場暴力、霸凌等列為工作壓力，寫入參考指引本文，明確化後有利臨床認定。

勞動部職業安全衛生署指出，民國98年時就已經將工作壓力列入精神疾病職業病的認定，而且每年都會檢討，加上工作壓力因素受重視，以及台灣一直參考日本作法訂定參考指引，因此就日本更新工作壓力導致精神疾病的認定內容，在與專家開會研議後，更新參考本文中的工作壓力認定。

職安署進一步說明，原本的參考指引本文有附表，當中列舉30多種事件，有類似霸凌等文字敘述的事件陳述其中，但是參考指引的本文沒有列入；經過研議後，決定將嚴重的職場性騷擾、職場暴力、霸凌等列入工作壓力的認定範疇，並陳述在參考指引本文中，可讓醫師在臨床上診斷工作壓力引發精神疾病職業病的認定更明確，有強化的作用。

職安署並說，15日已發文衛福部、醫療機構，讓主管機關與臨床醫師知道，參考更新後的「工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引」，因此相關內容都已上路，有利於受此影響產生職業病的勞工確保權益。

職安署補充，只要被認定為精神疾病引發職業病的勞工，若無法上班，可領傷病給付以及醫療給付，即就醫免付自付額。（編輯：唐聲揚）1070621

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