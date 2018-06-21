NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈純網銀要成功　楊金龍提3大關鍵夏日瘦身小秘訣　雪碧陳樂樂來教你凱擘大寬頻500M只要$799
地方

老師罵學生笨　人本到新北市府抗議　教育局：派督學查察

記者陳志仁／新北報導2018/06/21 21:25
▲人本教育基金會執行長馮喬蘭今（21）日與家長到新北市政府召開記者會並陳情。（圖／陳志仁攝，2018.06.21）
▲人本教育基金會執行長馮喬蘭今（21）日與家長到新北市政府召開記者會並陳情。（圖／陳志仁攝，2018.06.21）

人本教育基金會接獲民眾的申訴，新北市立正義國小的洪姓導師，依成績將學生座位分「天堂區」、「人間區」、「地獄區」，甚至用「笨」、「要帶腦袋上學」羞辱功課不好的同學；新北市政府教育局強調，儘速調查還原事實，若確有不當管教的情事，將依規定予以處分。

人本教育基金會執行長馮喬蘭今（21）日與家長到新北市政府召開記者會並陳情，抗議校方遲遲未處理導師不適任的問題，教育局則派主秘歐人豪接下相關的資料；馮喬蘭表示，家長去年9月開學後陸續向校方申訴，今年5月家長會持錄音檔要提告，但學校召開班親會而非開考績會懲處，且教師並未改善。

人本教育基金會指出，洪師於課堂上會點名學生回答問題，倘學生不能在3秒內回答，必須罰站至答出下一個問題為止，若持續無法答出答案，會被罰站整節課，甚至繼續被罰站到下一節課或放學；此外，洪師功課很多且功課的評量及訂正標準不一，有些學生訂正多次仍未通過，被處罰完成前不能下課。

人本教育基金會說，不能下課時，要上廁所也要經過同意，導致有學生一整天都未如廁，更曾因放學後未告知家長把學生留下訂正，讓家長或安親班接不到學生；另經常會在班上情緒失控的大罵學生，用「笨」、「要帶腦 袋上學」羞辱功課不好的同學，並對全班說只願意幫某些同學上課，其他人自己看著辦。

教育局回應，已與人本基金會聯絡，希望能取得相關事證，俾利後續啟動調查處理，並要求校方今（21）日起不得讓該師再進班；同時已即刻由督學籌組調查小組，針對學校處理的過程，及老師個人做從嚴的查察，本學期末結束前完成調查，若查證屬實除移送考核會議處，最嚴重可解聘外，也不排除透過專審會處理。

教育局說明，初步了解，該校針對洪師輔導機制已於5月初啟動，召開班親會，協助洪師針對班級的經營，與家長進行雙向協調溝通，同時也指派專輔老師入班輔導，下學年度並將洪師職務為調整為科任教師；也將秉持勿枉勿縱原則，儘速調查還原事實，若洪師確有不當管教的情事，將依規定予以處分。

關鍵字人本教育基金會正義國小執行長馮喬蘭教育局主秘歐人豪
侯辦：文大與又昱簽訂15年長約落實在地化　成龍長照C據點揭牌

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan