老師罵學生笨　人本到新北市府抗議　教育局：派督學查察

人本教育基金會執行長馮喬蘭今（21）日與家長到新北市政府召開記者會並陳情，抗議校方遲遲未處理導師不適任的問題，教育局則派主秘歐人豪接下相關的資料；馮喬蘭表示，家長去年9月開學後陸續向校方申訴，今年5月家長會持錄音檔要提告，但學校召開班親會而非開考績會懲處，且教師並未改善。

人本教育基金會接獲民眾的申訴，新北市立正義國小的洪姓導師，依成績將學生座位分「天堂區」、「人間區」、「地獄區」，甚至用「笨」、「要帶腦袋上學」羞辱功課不好的同學；新北市政府教育局強調，儘速調查還原事實，若確有不當管教的情事，將依規定予以處分。

人本教育基金會指出，洪師於課堂上會點名學生回答問題，倘學生不能在3秒內回答，必須罰站至答出下一個問題為止，若持續無法答出答案，會被罰站整節課，甚至繼續被罰站到下一節課或放學；此外，洪師功課很多且功課的評量及訂正標準不一，有些學生訂正多次仍未通過，被處罰完成前不能下課。

人本教育基金會說，不能下課時，要上廁所也要經過同意，導致有學生一整天都未如廁，更曾因放學後未告知家長把學生留下訂正，讓家長或安親班接不到學生；另經常會在班上情緒失控的大罵學生，用「笨」、「要帶腦 袋上學」羞辱功課不好的同學，並對全班說只願意幫某些同學上課，其他人自己看著辦。

教育局回應，已與人本基金會聯絡，希望能取得相關事證，俾利後續啟動調查處理，並要求校方今（21）日起不得讓該師再進班；同時已即刻由督學籌組調查小組，針對學校處理的過程，及老師個人做從嚴的查察，本學期末結束前完成調查，若查證屬實除移送考核會議處，最嚴重可解聘外，也不排除透過專審會處理。

教育局說明，初步了解，該校針對洪師輔導機制已於5月初啟動，召開班親會，協助洪師針對班級的經營，與家長進行雙向協調溝通，同時也指派專輔老師入班輔導，下學年度並將洪師職務為調整為科任教師；也將秉持勿枉勿縱原則，儘速調查還原事實，若洪師確有不當管教的情事，將依規定予以處分。