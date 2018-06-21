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大直影城經營權爭議 美麗新娛樂：提告爭權益

中央社2018/06/21 21:09
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北21日電）美麗華娛樂公司委由美麗新娛樂公司經營大直影城，今天宣布終止合作關係，拿回經營權，美麗新娛樂董事長黃世杰說，對方片面違約，將跟律師研究後提告爭取權益。

美麗華娛樂公司長期委託美麗新娛樂公司負責大直影城營運，不過，美麗華娛樂公司今天開會決議，認為美麗新娛樂董事長黃世杰在附近又開設美麗華大直皇家影城，明顯違反競業條款，因此決定終止雙方合約，拿回經營權，並禁止黃世杰繼續使用美麗華的品牌，影城部分則將暫停營業一個月。

黃世杰今天下午出面召開記者會反擊，他說，過去在家族成員反對下，他一手打造出大直影城，現在影城紅了，卻引起其他家族覬覦，他請美麗華股東也是監察人的張政雄約束兒子張博凱尊重專業、疼惜影城及老員工。

黃世杰指出，他開任何影城都是「開大門走大路」，多年來從來沒有什麼競業條款問題，現在對方為了要把影城經營權拿回去，再來講這些莫須有罪名。

至於美麗華娛樂要求他不得使用美麗華影城品牌，黃世杰說，當初老一輩的人還在時，有簽署一份擁有美麗華影城名稱永久使用權合約，他要開新品牌也無所謂，但對方違約在先，將跟律師討論，拿回應有的東西。

黃世杰表示，只要持有美麗華大直影城團券的消費者，一樣可在大直皇家影城、台茂皇家影城、台茂影城使用，還會額外贈送小禮物。

張政雄在美麗華娛樂母公司美麗華城市發展公司擔任監察人，對於黃世杰指控，他說，自己是基於監察人身分，對黃世杰在美麗華百樂園開設皇家影城，與美麗華百樂園、大直影城競爭一事，提出違反競業禁止質疑，獲得大多數董事的認同，請黃世杰不要轉移焦點。

美麗華娛樂公司表示，退票相關作業時間為每天早上9時30分至晚上10時30分，民眾可到影城一樓與六樓櫃台退票；持有蟻人與黃蜂女電影預售票者，辦理退票時將提供兩張2D標準影廳兌換券(本年度內均可使用)及兩張摩天輪搭乘券作為補償。

至於持有美麗華影城團體票者，將來恢復營業後依舊可於大直影城使用，優惠期限展延2個月，也可選擇全數退款。（編輯：鄭雪文）1070621

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