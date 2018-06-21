落實在地化　成龍長照C據點揭牌

口湖鄉公所配合雲林縣政府推動長照2.0政策，落實在地化的長期照顧服務，佈建社區整體照顧服務體系，輔導成龍社區發展協會成立C級巷弄長照站，21日由縣府秘書長黃玉霜、口湖公所機要秘書蔡春常、麥寮鄉長許忠富、縣長秘書呂永添、口湖鄉代呂順賢等人於成龍活動中心舉辦揭牌典禮，現場除有為長輩量血壓、活力健康操等，長青食堂更準備特色風味餐為長輩加菜，活動充滿溫馨歡樂氣氛。



黃玉霜指出，成龍社區發展協會自106年10月起成立社區長青食堂以來，透過共餐的精神將長輩帶出家門，提供營養均衡的餐食活絡健康，參與食堂共餐的長輩人數相當踴躍並持續在增加成長。如今，再進一步擴增服務的量能，加入社區整體照顧服務體系，透過在社區就近照顧中老年人，提供每周5天、一天至少6小時的臨托服務及餐飲服務，來達成預防失能延緩失能服務的目標，這些服務功能促進長者活力老化、縮減失能的時間，並提升生活品質。



林哲凌也表示，推動社區化的長期照顧服務，是最能讓在地長輩直接感受到便利、多元照顧服務的方式，同時也會更符合家庭的需求，協助家庭分擔照顧責任。鄉公所積極提升長照服務質與量上努力，除了輔導8處長青食堂共餐據點外，全鄉更已逐步佈建有6處巷弄長照站，這些預防及延緩失能的服務內容，將幫助老人家維持身體健康的功能，使社區老人家有人陪伴。口湖鄉老人的人口數現佔總人口18%，面對高齡化的問題需求，公所朝向整合各界資源，連結夥伴單位團體，鼓勵社區共同投入，來實踐老人照顧的理念，落實做好扎根社區的長照服務工作。