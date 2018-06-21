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中央社

林為洲自辦民調 竹縣黨部：唯一提名楊文科

中央社2018/06/21 21:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）國民黨提名楊文科參選新竹縣長，但立委林為洲仍自辦電話民調，新竹縣黨部主委陳見賢說：「楊文科是唯一提名」。國民黨竹縣黨部指出，明天召開委員暨紀律委員聯席會議，討論相關提名事項，但絕不是針對林為洲違紀事項而開會。

陳見賢今天發布聲明表示，6月13日第20屆中央常務委員會第32次會議核定提名，由新竹縣副縣長楊文科代表國民黨參選新竹縣長，依照程序、遵從制度、完全合法，已是確定事實，黨內同志不該口口聲聲說「尊重制度」，但卻一再做出破壞制度的行為。

陳見賢說，縣黨部近日陸續接獲地方民眾反映，表示接到民調電話，造成很大困擾，民調題目中，竟出現林為洲以國民黨身分跟民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩進行政黨對比，怒批這是不實問卷、山寨假民調。

陳見賢表示，政黨需有紀律，對於傷害黨內同志、毀損政黨形象的行徑，要祭出嚴厲處分，他呼籲林為洲懸崖勒馬、尊重制度，黨內同志應團結一心、對外就戰鬥位置，以爭取勝選為唯一目標。

另有媒體報導，國民黨新竹縣黨部可能在明天召開考紀會，針對國民黨立委林為洲自行公布民調一事，祭出黨紀處分，對此，國民黨竹縣黨部總幹事莊佶霖表示，「這是在做文章、帶風向」。

莊佶霖說，明天竹縣黨部要召開的是「新竹縣委員會第34屆第一次委員暨紀律委員聯席會議」，議程於15日就已確定，討論項目包括告知各委員縣長提名人為楊文科、通過鄉鎮市代表與里長提名辦法、討論提名資格審查小組名單等各項內容，絕無針對林為洲違紀的討論事項。

但莊佶霖說，由於明天齊聚會議的人員包括竹縣13鄉鎮市黨部的幹部，還有考紀委員，是否會在臨時動議時提出林為洲自辦民調一事討論，確實無法確定；若真的有幹部提出議題，展開討論，也不會那麼快就立刻做出懲處決議。（編輯：卞金峰）1070621

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