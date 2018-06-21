林為洲自辦民調 竹縣黨部：唯一提名楊文科

（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）國民黨提名楊文科參選新竹縣長，但立委林為洲仍自辦電話民調，新竹縣黨部主委陳見賢說：「楊文科是唯一提名」。國民黨竹縣黨部指出，明天召開委員暨紀律委員聯席會議，討論相關提名事項，但絕不是針對林為洲違紀事項而開會。

陳見賢今天發布聲明表示，6月13日第20屆中央常務委員會第32次會議核定提名，由新竹縣副縣長楊文科代表國民黨參選新竹縣長，依照程序、遵從制度、完全合法，已是確定事實，黨內同志不該口口聲聲說「尊重制度」，但卻一再做出破壞制度的行為。

陳見賢說，縣黨部近日陸續接獲地方民眾反映，表示接到民調電話，造成很大困擾，民調題目中，竟出現林為洲以國民黨身分跟民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩進行政黨對比，怒批這是不實問卷、山寨假民調。