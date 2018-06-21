暴龍舌頭不長 可能像鱷魚一樣短小

研究指出，這是因為滅絕許久的雷克斯暴龍（Tyrannosaurus rex）舌頭可能固定在口腔底部，像短吻鱷或鱷魚一樣。這篇研究刊登在「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）。

（中央社坦帕20日綜合外電報導）凶猛的肉食性動物雷克斯暴龍被封為恐龍中的「蜥蜴王」，經常被描繪成伸出長長的舌頭襲擊對手。不過，研究人員今天表示，這從解剖學來看是不可能的事。

中國科學院（Chinese Academy of Sciences）領導的一支研究團隊拿已滅絕恐龍及翼龍的舌骨和與牠們有血緣關係的動物做比較，包括鴕鳥等現代鳥類，以及已滅絕和現今存在的短吻鱷標本。舌骨是下巴和頸部之間固定舌頭的馬蹄形骨頭。

克拉克說：「大多數已滅絕恐龍的舌頭都非常短。而鱷魚類動物有類似的短小舌骨，舌頭完全固定在口腔底部。」

生物舌頭的靈活度也可能與飛行能力有關。

儘管鱷魚舌骨短小，但像鳥類一樣會飛的恐龍翼龍和飛禽擁有不同形狀的舌骨。

擁有翅膀，失去手或爪子所提供的靈活度，可能導致舌頭活動範圍更廣泛。

中國科學院脊椎動物演化與人類起源重點實驗室（Key Laboratory of Vertebrate Evolution and HumanOrigins）副教授李志恆（Zhiheng Li，音譯）說：「如果你不能用手操縱獵物，舌頭可能在操縱獵物時變得非常重要。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070621