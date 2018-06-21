世足賽球員迷信大觀 噴香水右腳進場無奇不有

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）為了在世界盃求勝，有些球員相信需要靠健身、節食和無盡的練習達成。但有些球員相信，這得靠他們各式各樣特殊的行為，包括上廁所選哪個小便斗，或哪隻腳先踏進球場。

為了贏得勝利，球員和教練可以變成非常迷信的一群人。他們往往相信，某個行為儀式或服飾裝備可以帶給他們贏球的魔力。例如前哥倫比亞門將伊基塔（ReneHiguita）便堅持比賽時穿藍色內褲。

本屆世足賽，德國隊前鋒葛梅茲（Mario Gomez）有個習慣，賽前上廁所只使用最左邊的小便斗。他的隊友德拉克斯勒（Julian Draxler）則會在重要比賽上場前噴香水。