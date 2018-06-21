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中央社

世足賽球員迷信大觀 噴香水右腳進場無奇不有

中央社2018/06/21 21:42
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）為了在世界盃求勝，有些球員相信需要靠健身、節食和無盡的練習達成。但有些球員相信，這得靠他們各式各樣特殊的行為，包括上廁所選哪個小便斗，或哪隻腳先踏進球場。

為了贏得勝利，球員和教練可以變成非常迷信的一群人。他們往往相信，某個行為儀式或服飾裝備可以帶給他們贏球的魔力。例如前哥倫比亞門將伊基塔（ReneHiguita）便堅持比賽時穿藍色內褲。

本屆世足賽，德國隊前鋒葛梅茲（Mario Gomez）有個習慣，賽前上廁所只使用最左邊的小便斗。他的隊友德拉克斯勒（Julian Draxler）則會在重要比賽上場前噴香水。

平時在法國足球隊巴黎聖傑曼（ParisSaint-Germain）擔任中場球員的德拉克斯勒說：「有時我隊友問我是不是腦袋有問題。每個球員在比賽前都有特殊儀式，我通常會到我的置物櫃拿出包包裡的香水噴兩三下，這讓我有愉悅的感覺。」

「足球硬漢」（Soccer Tough，暫譯）一書作者運動心理學家亞伯拉罕斯（Dan Abrahams）告訴法新社，由於比賽當天有許多因素超乎球員控制，因此他們用儀式行為或幸運物來專注精神和獲得掌控感。

太陽報報導，本屆世足賽中，來自托登罕熱刺隊的英格蘭隊中場球員阿里（Dele Alli），便使用11歲穿到現在的護脛出賽，盼能為國際大賽中長期缺乏運氣的英格蘭隊帶來好運。他說：「這些護脛雖然都破損了，但我非常迷信。」

其他例子包括：英格蘭隊的瓊斯（Phil Jones）不喜歡踩到球場中的白線；巴西隊後衛馬塞洛（Marcelo）總是要右腳先踏入球場，這個習慣如此根深蒂固，他在俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）訓練時，發現自己不小心左腳先進入球場，於是又走出球場重新進入。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070621

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