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世足遭絕殺　埃及影星氣炸「爆血管」亡　粉絲受雙重打擊

國際中心／綜合報導2018/06/21 22:06
▲埃及隊世界盃首戰對上烏拉圭，最後以 0:1 輸球。（圖／達志影像／美聯社）
▲埃及隊世界盃首戰對上烏拉圭，最後以 0:1 輸球。（圖／達志影像／美聯社）

世界盃足球賽熱鬧開打，睽違 28 年重返世界盃決賽圈的埃及國家隊首戰對上烏拉圭，在比賽第 89 分鐘遭烏拉圭頭球絕殺，以 0:1 輸球，讓不少球迷心碎，埃及一名知名影星馬厄甚至激動到大腦血管破裂陷入昏迷，緊急送醫治療 2 天後過世，不少喜愛馬厄的埃及球迷受到雙重打擊，崩潰直呼「一個晚上全變了！」

世界盃足球賽 A 組第 2 場賽事於台灣時間本月 15 日晚間 8 點開踢，這場由埃及對上烏拉圭的比賽中，烏拉圭積極搶攻，雖然埃及隊防守也不差，屢次擋下對手進攻，但下半場 44 分鐘時，烏拉圭球員希梅尼斯（ José Giménez）一記絕殺頭槌，埃及隊最終以 0:1 遺憾輸球。

據《 Al Arabiya 》報導，同樣也是死忠球迷的 38 歲男演員馬厄（ Maher Essam ）全程觀看比賽，在看到球隊遭絕殺輸球後，難過地激動大喊，導致大腦血管破裂陷入昏迷，緊急送醫急救，但仍在 17 日不幸過世。

報導指出，馬厄 7 歲時踏入演藝圈，很快就成為家喻戶曉的童星，長大後出演幾部電影，演藝事業達到高峰，星途一路順遂。但還算年輕的他在 2014 年就曾因腦溢血昏迷，送醫後撿回一命，但這次卻沒這麼幸運，也讓家人和影迷們傷心不已。


▲埃及男演員馬厄看到國家隊在世足賽輸球，激動到大腦血管破裂，緊急送醫治療 2 天後過世。（圖／翻攝自 Maher Essam 臉書 , 2018.06.21）

關鍵字世界盃足球賽世足男演員埃及絕殺爆血管馬厄
陸製世足球狂漏氣？網：至少沒爆炸

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