世足遭絕殺　埃及影星氣炸「爆血管」亡　粉絲受雙重打擊

世界盃足球賽熱鬧開打，睽違 28 年重返世界盃決賽圈的埃及國家隊首戰對上烏拉圭，在比賽第 89 分鐘遭烏拉圭頭球絕殺，以 0:1 輸球，讓不少球迷心碎，埃及一名知名影星馬厄甚至激動到大腦血管破裂陷入昏迷，緊急送醫治療 2 天後過世，不少喜愛馬厄的埃及球迷受到雙重打擊，崩潰直呼「一個晚上全變了！」

世界盃足球賽 A 組第 2 場賽事於台灣時間本月 15 日晚間 8 點開踢，這場由埃及對上烏拉圭的比賽中，烏拉圭積極搶攻，雖然埃及隊防守也不差，屢次擋下對手進攻，但下半場 44 分鐘時，烏拉圭球員希梅尼斯（ José Giménez）一記絕殺頭槌，埃及隊最終以 0:1 遺憾輸球。