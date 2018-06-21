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財經

純網銀要經營成功　央行總裁楊金龍點出3大關鍵

記者顏真真／台北報導2018/06/21 22:17
▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／NOWnews資料照）
▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／NOWnews資料照）

金管會開放兩張純網銀執照，目前也有不少業者組隊表達申設意願，不過，純網銀要爭取客源及獲利仍有不少挑戰，央行總裁楊金龍21日提出網銀成功有3大關鍵，其中與母集團或策略夥伴合作，透過物流、金流及資訊流之整合，以利金融商 品設計、行銷及信用評估，更是快速成長與獲利的關鍵。至於是否衝擊實體分行而裁員？他認為，「這是一個調整的過程」，也呼籲金融業及早因應金融科技的影響。

楊金龍說，目前金管會只開放2張純網銀執照，也意味著允許科技業者進入市場，以促使銀行業加入金融科技的發展。不過，他也不諱言，純網銀會導致實體分行減少，進而影響分行員工數量，但也能創造新的就業機會，「這是一個調整的過程」。

楊金龍並強調，純網銀必須兼顧安全與效率，設立後勢必也要調整就業市場，而隨著金融科技浪潮的來襲，金融業也要及早因應金融科技帶來的影響。

此外，央行提供的報告中也提到，國際間純網銀成立模式大致可分為4種，包括科技業創設、集團企業投資、集團與銀行合資及金控公司投資，也各有不同利基。以英國Atom Bank、德國Fidor Bank來說，就是由具金融科技背景人員創設，具有創新技術及營運模式的利基。

至於中國大陸網商銀行、日本樂天銀行、南韓K Bank則是集團企業跨業投資成立，利基是有龐大集團企業客戶群。中國大陸百信銀行、日本Japan Net Bank、自分銀行則是集團與銀行合資設立，利基是有集團企業龐大客戶群及金融專業。

美國Ally Bank、日本大和Next銀行、住信SBI Net銀行則是金控投資設立，具有金融集團既有客戶群的利基及金融專業。 

不過，央行表示，純網銀的營運模式有兩種，一是強調科技創新與客戶體驗者，如歐美多家純網銀， 還有建立完整營運生態圈者，像是螞蟻金服的網商銀行。二則是與母集團或策略夥伴合作，透過物流、金流及資訊流的整合，以利金融商 品設計、行銷及信用評估，是快速成長與獲利的關鍵。 

至於網銀要成功則有3大關鍵，央行表示，包括一、有效與母集團或策略夥伴合作，以利物流、金流 及資訊流的整合′是獲利關鍵；二、提供安全、效率、創新與最佳客戶體驗的服務以獲得客戶信任，是成功營運的基礎；三、流動性、資安及法遵等風險，攸關純網銀的穩健經營。 

 

關鍵字純網銀金管會央行楊金龍金融科技銀行金控
資金回美引金融風暴？楊金龍這麼說

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