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中央社

被捕閒人送醫不治 菲治安新措施惹議

中央社2018/06/21 22:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）大馬尼拉地區一名「在外閒晃」而被警方逮捕的男子，本週在警局離奇死亡，使得杜特蒂政府取締「閒人」的措施再受抨擊，但當局依然表示會繼續執行取締閒人措施。

ABS-CBN電視台今天報導，22歲的奎松市居民艾爾岡席約（Genesis Argoncillo）15日晚上在自家附近被警方帶走，罪名是「滋事」，但他的家人說，艾爾岡席約當時在路邊滑手機。

19日，艾爾岡席約被警方緊急送進醫院，同一天不治死亡。奎松市警方表示，艾爾岡席約可能是因被關在過度擁擠的拘留所，而呼吸困難。

但艾爾岡席約的家人指稱，他身上多處瘀傷，疑是遭警察虐打致死。

這起事件引起社會關注，民眾討論在街頭無所事事是否犯罪行為，也有人指稱警察濫權，人權組織要求警方立即停止逮捕「閒民」。

之前數名客服中心員工在路邊等人時，也被當作「閒民」逮捕。

總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日在馬拉坎南宮致詞時，警告喜歡在街頭閒蕩的民眾最好回家，特別是在深夜，否則要有被警察帶走的準備。他說，閒民都是潛在的麻煩製造者。

這是杜特蒂政府恢復治安的最新措施。

奎松市警方否認艾爾岡席約被虐打，但表示會深入調查這起事件。

同時，首都區警長艾里薩（Guillermo Eleazar）表示，警方仍會在尊重法律與人權的情況下，執行杜特蒂的指示。

菲律賓國家警署（PNP）署長艾爾巴耶德（OscarAlbayalde）重申，警方只是開始嚴格執行各城市現有的市律，包括宵禁令、禁止在街頭飲酒或抽菸、打赤膊、深夜在街頭唱卡拉OK、隨地便溺以及妨礙街坊安寧等，而不是亂抓閒人。

艾爾巴耶德說：「你如果只是站在街頭，而不是打赤膊或在飲酒，就不會被捕。」

根據菲國警方資料，從13日算起的第一週，有超過8000人因違反這些市律而被捕。（編輯：郭中翰）1070621

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