NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈純網銀要成功　楊金龍提3大關鍵夏日瘦身小秘訣　雪碧陳樂樂來教你凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

羅里奇9局飆10K 統一獅完封桃猿

中央社2018/06/21 21:59
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃巧雯台北21日綜合報導）中職統一獅隊洋投羅里奇今天完投9局無失分，飆出10K，讓桃猿隊打線熄火，完成個人生涯首場9局完投完封勝，加上陳傑憲單場4安打猛打賞，終場統一獅以4比0奪勝。

羅里奇前一次與Lamigo桃猿隊交手，投6局失6分（4分自責分）吞敗，終止開季連續12場優質先發，但今天回穩，首局讓桃猿隊敲安後，第2至6局僅讓桃猿隊靠著失誤上壘。

羅里奇此役完投9局無失分，奪下第8勝，僅被敲出2支安打，飆出10次三振，並完成在中職第100次三振紀錄，且是中職本季首名達成無四死、完投、完封勝的球員，也是個人中職生涯首次。

統一獅今天全場敲出13支安打，陳傑憲手感火熱，個人就包辦4支安打、1分打點，率領統一獅隊終場以4比0贏球。

羅里奇表示，上一場表現有點不理想，但他今天將自己準備好，並盡量搶下好球數，完成個人生涯首場9局完投完封勝，儘管獅隊無緣上半季冠軍，但他仍期待球隊下半季有更好的表現。

Lamigo桃猿隊先發投手王溢正今天狀況不佳，僅投4局被敲9支安打、失2分退場，為本季先發最短，黃子鵬、林國裕、洪聖欽、林逸翔後續登板，合計再掉2分。

Lamigo桃猿去年季中選秀第5輪選中林逸翔，林逸翔今天生涯一軍初登板，在第8局0比3落後時上場，面對三壘有人、1出局，被首名打者陳傑憲敲安，攻下獅隊第4分，隨後穩住，連續解決2名打者。（編輯：唐聲揚）1070621

央行為何仍不升息 總裁關鍵...被捕閒人送醫不治 菲治安...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan