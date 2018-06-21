耶迪納克12碼罰球保澳洲生機 1比1逼平丹麥

（中央社記者龍柏安台北21日電）「袋鼠軍團」澳洲今天在世界盃第2場比賽，靠著隊長耶迪納克（MileJedinak）第38分鐘的12碼罰球追平戰局，終場以1比1逼平丹麥，也保住晉級最後一線生機。

澳洲在今年世界盃與法國、丹麥與秘魯同為C組，澳洲首役以1比2不敵法國，若今天再輸，就提前宣告無望晉級。

今天開賽第7分鐘澳洲球員傳球發生失誤，被丹麥截斷後迅速導傳至門前，中場大將艾利克森（Christian Eriksen）在無人看守的情況下，左腳凌空抽射破網，替丹麥首開紀錄。