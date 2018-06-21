歐盟9國將組快速回應網路小組

（中央社立陶宛維爾紐斯21日綜合外電報導）領導部分歐洲國家成立網路快速回應小組的立陶宛今天宣布，歐洲聯盟（EU）9個成員國將在歐盟新制訂的防衛協定架構下成立快速回應小組，以對抗網路攻擊。

立陶宛國防部長卡羅布里斯（Raimundas Karoblis）向法新社表示：「9國已同意加入，目標是要成立各國輪值的歐盟網路快速回應小組。」

他表示，克羅埃西亞、愛沙尼亞、荷蘭和羅馬尼亞的國防部長25日將和他一起在盧森堡簽署協議；另外，芬蘭、法國、波蘭和西班牙會在下半年加入。

卡羅布里斯表示，由各國輪流召集專家組成的回應小組，將準備協助各國當局對付網路攻擊，輪值時程表預定會在明年通過。