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中央社

歐盟9國將組快速回應網路小組

中央社2018/06/21 22:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社立陶宛維爾紐斯21日綜合外電報導）領導部分歐洲國家成立網路快速回應小組的立陶宛今天宣布，歐洲聯盟（EU）9個成員國將在歐盟新制訂的防衛協定架構下成立快速回應小組，以對抗網路攻擊。

立陶宛國防部長卡羅布里斯（Raimundas Karoblis）向法新社表示：「9國已同意加入，目標是要成立各國輪值的歐盟網路快速回應小組。」

他表示，克羅埃西亞、愛沙尼亞、荷蘭和羅馬尼亞的國防部長25日將和他一起在盧森堡簽署協議；另外，芬蘭、法國、波蘭和西班牙會在下半年加入。

卡羅布里斯表示，由各國輪流召集專家組成的回應小組，將準備協助各國當局對付網路攻擊，輪值時程表預定會在明年通過。

卡羅布里斯指出，他期望歐盟會撥出資金購買軟體和其他設備。他還表示，會繼續和歐盟各機構討論法律和技術性方面問題。

這支網路小組將是根據歐盟去年簽署的劃時代國防協定所推動的首批合作計畫之一。

歐盟之所以針對維安與防衛事務達成「永久性結構防衛合作協定」（Permanent Structured Cooperation，PESCO），部分驅動力來自美國總統川普質疑北大西洋公約組織（NATO）的重要性，以及英國即將脫離歐盟。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070621

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