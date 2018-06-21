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中央社

美解密文件：日中建交前台灣曾為美日關切焦點

中央社2018/06/21 22:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北21日綜合外電報導）最新解密的美國國務院文件顯示，美國和日本在1972年9月日本與中國建交前夕的雙邊會談中，均曾關切台灣問題，並對用語錙銖必較。日本外相大平正芳明確表示，日本無法聲明台灣屬於中國。

1972年9月，日本首相田中角榮、外相大平正芳等官員於日中建交前夕造訪夏威夷歐胡島，會晤美國總統尼克森（Richard Nixon）、國務卿羅傑斯（WilliamRogers）和國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）等人，針對廣泛議題進行討論。一份於9月1日發出的對話備忘錄顯示，台灣問題曾為雙方討論焦點。

根據備忘錄，日方揭示「如何處理台灣問題」是田中首相嚴密關切的議題。儘管日本將外交承認對象由台北轉移到北京，但日本希望盡可能維持與台灣民間貿易和投資往來，以及對台灣的關稅優惠。

美國國務卿羅傑斯於會中表示，日本計劃處理台灣問題的模式很有趣。在對中建交聲明或公報中，加拿大和義大利均「注意到（take note of）」中國對台灣的立場，美國則在上海公報中使用不同字眼：「雙邊人民均宣稱只有一個中國，我們不挑戰此觀點。」他指出，日本似乎偏好荷蘭模式。

1972年5月發佈的荷蘭中國建交聯合聲明中載明，「中國政府重申台灣是中華人民共和國的一個省。荷蘭王國政府尊重中國政府的這一立場，並重申它承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」

大平正芳解釋，日本在舊金山和約中已放棄台灣所有權利。因此，台灣主權問題在同盟國手上，但盟國對於台灣主權並未表達任何意見。日本沒有任何立場表示台灣屬於中國。所以，日本只能「瞭解和尊重」中國認為台灣是中國不可分割一部分的觀點。

大平正芳回憶，英國在建交公報中「認知（acknowledged）」北京說法，加拿大說「注意到（takenote of）」這點，美國則是「不挑戰」，這些模式都有細微差異，但荷蘭卻比其他國更進一步。因此，他覺得日本至少必須做到像荷蘭一樣，但大平正芳表示，日本不會超過「這個界限」。（譯者：葉俐緯/核稿：王思捷）1070621

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