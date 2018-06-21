下完外交指導棋 習近平準備教導金正恩經改

（中央社北京21日綜合外電報導）中國國家主席習近平曾指導北韓領導人金正恩如何進行外交豪賭，如今似乎又準備替小老弟上另外一課：如何改革國家控制下的經濟，同時維持大權獨攬。

法新社報導，中國當年推動經改，從落後共產國家躍升為全球主要貿易強權；北京長久以來一直督促平壤採取類似措施。

擁有核武的北韓默默推行經改已有一段時日，但官方依然大力宣傳共產體制的優點，譴責資本主義的邪惡。

隨著最近數月中國和北韓關係逐漸回春，金正恩也從頑強、冷漠的麻煩製造者，搖身一變成為習近平的勤奮弟子。