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中央社

蔡總統約立委談選情 盼守住中彰搶下南投執政

中央社2018/06/21 22:50
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北21日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天約中部立委餐敘談選情。與會立委轉述，蔡總統提到年改確實讓選情變得更辛苦，盼不分中央、地方一起努力，守住台中、彰化，搶下南投執政。

蔡總統晚間邀約台中市、彰化縣的民主進步黨立委到官邸餐敘，據轉述，出席的立委有台中的何欣純、張廖萬堅、黃國書及立法院副院長蔡其昌，還有彰化的洪宗熠、黃秀芳及責任區在彰化的施義芳、責任區在南投的蔡培慧，總統府祕書長陳菊也與會。

與會立委轉述，立法院才剛三讀通過軍人年改，蔡總統也特別向大家致意，並強調軍公教年改有進展，是因為要堅持改革的路，並沒有為了選舉就不改革，就是要把事情做好，但確實年改議題讓大家選情變得較為辛苦，盼執政團隊不分中央、地方，還是要一起努力。

與會的台中立委轉述，蔡總統希望在這一戰中，立委要發揮影響力、投入選戰，並了解各地選情，各地競選機器也要快點上路，至於中央能不能形成輔選團隊幫忙打選戰，特別是彰化、南投競選團隊「還不是非常精明幹練」，蔡總統希望能盡快補強。

立委轉述，若有需要中央協助的政績、建設，中央都會全力以赴，要是有適合的造勢場合，陳菊、行政院長賴清德都會義不容辭出席；但民進黨原有支持者面臨困境，不知道如何宣傳民進黨的政績，「出去就是被罵」，因此蔡總統希望召喚回民進黨支持者，要把中央政績以清楚、口語的方式，轉化成選舉語言，讓支持者能去跟人家辯。

這位立委也說，現在網路新聞負面攻擊、假新聞充斥，很容易對執政團隊有殺傷力，大家較易忽略民進黨執政的成績，政府做了很多過去政府做不到的事，可以多跟選民面對面，讓民眾了解政府的確做很多對台灣有幫助的事，蔡總統希望立委能扮演這個重要角色。

與會的彰化立委轉述，蔡總統在餐敘中勉勵大家要加油，希望中央、地方團隊要積極配合，維持住民進黨在台中市與彰化縣執政，並力拚搶下南投縣；這次餐敘並不像選舉會議的形式，主要是大家想到地方有什麼狀況、需求就向蔡總統報告，「其實很閒話家常，氣氛輕鬆愉快」。（編輯：林興盟）1070621

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