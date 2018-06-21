美解密文件：日對台斷交後仍希望維持經濟關係

1972年9月，日本首相田中角榮、外相大平正芳等官員於日中建交前夕造訪夏威夷歐胡島，會晤美國總統尼克森（Richard Nixon）、國務卿羅傑斯（WilliamRogers）和國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）等人，針對廣泛議題進行討論。一份於9月1日發出的對話備忘錄顯示，台灣問題曾為雙方討論焦點。

（中央社台北21日綜合外電報導）最新解密的美國國務院外交檔案顯示，日本在1972年與中國建交前夕的對美會談中表示，日本雖準備與中國建交，仍希望與台灣斷交後能維持最大程度的雙邊經濟關係。

田中指出，如果日本能和中國建立外交關係，台灣理所當然會成為問題，但日本仍想要盡可能與台灣繼續維持最大程度的經濟交流。然而此目標將會面臨許多困難，因為日本將會與台灣終止官方外交關係。

田中表示，希望且樂意看到美國在日本和台灣之間居中斡旋，他還說，到目前為止，日本有意與台灣維持經濟關係。舉例來說，日本希望保障在日台灣人的權利和經濟利益，但顯而易見的，日本和加拿大、英國和法國一樣，都必須在對中建交之後將大使館撤出台灣。

他說這是日本無法避免、必須面臨的發展，儘管日本心中希望與台灣維持友好關係，現實卻無可奈何。事實上日本與台灣的關係將會進一步發展為以美國為頂點的三角關係；日本將能夠因為美國仍和台灣維持外交關係而得到「拯救」。田中希望為了遠東地區的和平利益，美國能出手相助。

尼克森警告，問題是需要台日美三方的參與，不是只有日美而已，還要有台灣。田中角榮說，他有信心台灣也會「參與」。

尼克森表示，台灣可以經濟實體身分存在著。倘若台灣與日本維持經濟關係符合這個利益，或許台灣會贊同這樣的安排。

尼克森還說，蔣介石是非常有自尊心的人，一輩子都在為自己的信仰戰鬥，但他年事已高，很難預測他的反應是什麼。美國將盡一切努力為台灣在國際金融組織保留席位。他警告說，與北京擁有全面外交關係，以及繼續與台灣維持經濟關係該採取什麼措施，這之間有一條微妙的界線。

田中表示他能理解。北京、台灣跟東西德、南北韓的案例不一樣，雙方都聲稱自己是代表全中國的唯一合法政府。

田中解釋說，與台灣進行非正式討論時曾指出，只要台灣堅持非此即彼的立場，日本就別無選擇。當詢問台灣成為獨立國家的感受時，台灣表示這就涉及到兩個中國論，儘管他們理解日本的問題，但他們無法以確切的立場予以回覆。（譯者：陳昱婷/核稿：王思捷）1070621