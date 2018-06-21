雲品斥近8億元購入君品酒店 營運版圖訂下3方向

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 繼去年併入頤品大飯店新店北新館和桃園民生館後，今 (21) 日召開董事會並由董事長盛治仁宣布將以 7.8 億元購入君品酒店，將提請臨時股東會討論，一旦通過，營收將自 10 月 1 日起合併納入雲品，正以頂級度假飯店、五星商務酒店和館外大型宴會廳三面向定位建構雲品事業版圖。

盛治仁表示，基於營運績效和競爭力的提升併入君品酒店，尤其館內有米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」和精緻奢華的「雲軒西餐廳」，可為雲品增添餐飲成長動能。

據觀光局統計，君品酒店台北近 5 年營收平均為 10-11 億元，客房和餐飲收入占比約為 4 比 6，住房率近 5 年平均為 81%，住客國籍以港澳最多，其次為日本遊客。